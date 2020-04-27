Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9867
  • 7,5724
  • 386.435
  • 100495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Mayıs ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Mayıs ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Mayıs ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı" Gözler kabine toplantısında

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Koronavirüs ile mücadelede Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi ve Mayıs ayında da sokağa çıkma kasıtlamalarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.  


Göçmenlere ayakkabılarını verdi...

Göçmenlere ayakkabılarını verdi...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin operasyonu İsveç basınında böyle manşet oldu

Başkan talimat verdi! Sancaktepe'deki hastanenin son durumu