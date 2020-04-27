Mayıs ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısında

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Toplantıda, Koronavirüs ile mücadelede Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi ve Mayıs ayında da sokağa çıkma kasıtlamalarına devam edilip edilmeyeceğine karar verilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.