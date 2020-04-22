Marketler dışında her yere kısıtlama

İçişleri Bakanlığı tarafından 23, 24, 25 ve 26 Nisan›da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili valiliklere genelge gönderildi. Genelgeye göre, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma yasağı ilan edilen 23 ve 24 Nisan›da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

23.00’E KADAR AÇIK



Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacı ve Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle, 21 Nisan 2020 Salı ve 22 Nisan 2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak.

Genelgeye göre ayrıca ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 5 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.

AÇIK OLACAK KURUMLAR



• Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri.

• Evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri.

• İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri.

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri.

• Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları.

VATANDAŞ ALIŞVERİŞE KOŞTU



Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu, pazarlarda görenleri şaşkına çeviren kalabalıklar vardı.

50 KM’DE 1 BENZİNLİK



Her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri…

SEYAHAT İZİN BELGELERİ GEÇERLİ



Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiği belirtilirken, seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olacağı, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacağı ifade edildi.