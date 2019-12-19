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  3. Malezya Başbakanı Mahathir övgü yağdırdı: Bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyoruz

Malezya Başbakanı Mahathir övgü yağdırdı: Bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyoruz

Malezya Başbakanı Mahathir övgü yağdırdı: Bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyoruz

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Türkiye savunma sanayisinde çok ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor." dedi.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında düzenlenen "Kalkınmanın Önceliği ve Zorluklar" forumunda katılımcıların sorularını cevaplayan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Müslümanların dünya genelinde çok büyük bir pazar oluşturabileceğini belirterek, "Eğer kendi pazarımızı kurup ihtiyaçlarımızı Müslüman ülkelerden tedarik edersek, kendimizi zenginleştiririz." şeklinde konuştu.

Müslüman ülkelerin mevcut durumda çok fazla üretim yapmadığı ve dışa bağımlı hareket ettiğine dikkati çeken Mahathir, "Bu yüzden sorunlarımızı çözmek için yapmamız gereken şey, kendi pazarımızı kurmak ve ihtiyaçlarımızı kendi aramızda tedarik etmektir. Bunu yapabilirsek bütün ülkelerin sorunlarını çözebiliriz. Zengin olursak güçlü de oluruz." ifadelerini kullandı.

Mahathir, milli üretim alanında Türkiye örneğine dikkati çekerek, "Şu an üretim konusunda Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye savunma sanayisinde ilerliyor. Malezya bu alanda Türkiye'den çok şey öğreniyor." açıklamalarında bulundu.

Müslüman milletlerin kendi ihtiyaçlarını kendileri gidermesi fikrinin gayrimüslim ülkelere bir boykot olmadığını vurgulayan Mahathir, bu eylemin İslam aleminin güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

(AA)


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