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  3. Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın yaptığı açıklamaların yer aldığı haber görsellerine yer verdi.

Ünal, paylaşımında, "YSK'nin olağanüstü itirazları değerlendirmesi bir yargı sürecidir. CHP her zaman olduğu gibi her türlü tehdit, hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor. CHP 15 Temmuz darbe davalarının başlangıcında yaptığı hakaret ve tehditleri şimdi YSK sürecinde devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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