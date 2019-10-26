Maas, soru karşısında duraksadı! Çavuşoğlu müdahale etti: Hadi cevap ver

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'nin güney sınırlarına yakın bölgelerden çıkarılması konusunda ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlara değinen Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmede Suriye meselesini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

ALMAN BAKAN SORU KARŞISINDA ZORLANDI

İki Bakan görüşmeye ilişkin açıklama yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk muhabiri Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a bir soru yöneltti. Bakan Maas, muhabirin "4 milyon mülteci ağırladığını söylüyor Türkiye, "Güvenli Bölge" için Avrupa Birliği'nden finansman desteği istiyor. Acaba siz bir finansman desteği verdiniz mi bu noktada? ve 4'lü bir görüşme sözkonusu. Bu görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır illerini tavsiye etmişti. "Gelin buradaki durumu görün" demişti. Yer noktasında bir karar varılmış mıdır? ve Almanya DEAŞ'lı kendi vatandaşlarını almayı düşünüyor mu?" sorusu karşısında zorlandığı ve kısa süreli duraksadığı gözlendi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU UYARDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soru karşısında bir süre bekleyen Alman mevkidaşını el işaretiyle uyararak cevap vermesini istedi. Bakan Çavuşoğlu'nun mühalesi sonrası açıklama yapan Alman Bakan Maas'ın soruya net cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.