Libya'da çözümün anahtarı Türkiye

Osman Nuri CERİT

Türk askeri daha Libya’ya adım atmadan, Türkiye iç savaşın sona erdirilmesinde anahtar ülke oldu. Türkiye’nin adımları darbeci Halife Hafter’i her geçen gün köşeye sıkıştırıyor. Türkiye ve Rusya’nın ateşkes çağrısına destek artarken, ateşkese yanaşmayan Hafter’in çevresi boşalıyor. Geçtiğimiz günlerde General Hafter ile Roma’da görüşen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye geliyor. Görüşmenin ana başlığının Libya’da ateşkesin sağlanması olması bekleniyor.

ETKİLİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan yürüttüğü diplomasi trafiğiyle Libya’da ateşkesin sağlanması için en büyük çabayı gösteren lider oldu. Tezkerenin kabulü sonrasında Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefon diplomasisi gerçekleştirerek Libya’daki sorunu ele aldı. Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşmede de bu konunun altı çizildi. Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada Libya’da taraflara 12 Ocak tarihinden itibaren ateşkes çağrısı yapıldı. Bu çağrıya Hafter güçleri uymayacağını duyurdu.

Hafter’in bu kararı sonrasında Türkiye, ülkede ateşkesin sağlanması için daha kritik bir konuma geldi. Bunun üzerine İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Türkiye’ye gelerek Başkan Erdoğan ile konuşma kararı aldı. Conte’nin pazartesi günü Türkiye’de olması planlanıyor. Görüşme sırasında Başkan Erdoğan’ın Libya’da ateşkes çağrısını yinelemesi ve bu konuda İtalya’nın desteğini istemesi bekleniyor.

SİYASİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Conte, geçen hafta Roma’da darbeci General Hafter ile bir araya gelmişti. İtalyan hükümetinin yaptığı açıklamada, Conte’nin Trablus Askeri Akademisi’ne yönelik saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığı belirtildi. Tüm bölgenin istikrarına yönelik risklerin sıralandığı belirtilen açıklamada, ‘Conte’nin, Hafter’e siyasi çözüm vurgusu yaptığı ve kendisini askeri çözümden vazgeçmeye davet ettiği’ kaydedildi.

İTALYA BİLDİRİYE İMZA ATMADI

Kahire’de Mısır, İtalya, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanlarının katılıdığı ve Türkiye aleyhine tutum alınan Libya zirvesinde İtalya ortak bildiriye imza atmamıştı.