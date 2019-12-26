Libya tezkeresi 8 Ocak'ta

AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık. Suriye’de sınırımız boyunca kurulmak istenen terör tuzağını bozduk” diyerek şöyle devam etti: “Suriye’de müzakere yürüttüğümüz ülkeler verdikleri sözleri tutmadı. Bölgemize tacizler sürüyor.”

AVRUPA GÖÇÜN BEDELİNİ ÖDER

“İdlib tarafındaki durum ise çok daha endişe verici. Rejimin saldırıları ve tacizleri, kalıcı ateşkesi mümkün kılmıyor. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyaya yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Türkiye’nin çabalarına destek verilmezse ortaya çıkacak sorunların bedelini herkes ödeyecek. Avrupa ülkelerinin de elini taşın altına koyması gerekiyor.”

LİBYA GAZİ'NİN YADİGARIDIR

“Libya bize hem Osmanlı’nın hem de Gazi Mustafa Kemal’in yadigarıdır. Gazi, 1911’de Trablus-Bingazi ve Derne’de Libyalı kardeşlerimizi işgalci güçlere karşı örgütlemiş, birlikte savaşmış, gözünden yaralanmış ve izini ömür boyu şanla taşımıştır. Haberin var mı Bay Kemal? Şu andaki Cumhurbaşkanı bile yine akrabalarının burada olduğu bir Cumhurbaşkanı. Ülkenin meşru hükümetine karşı darbeci bir general tarafından başlatılan saldırılara en başından beri karşı çıktık. Çeşitli Avrupa ve Arap ülkeleri tarafından desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği verdik ve vereceğiz.”

TEZGAHLANAN OYUNU BOZDUK

“Soruyorlar asker gönderecek misiniz? Şu anda böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Türkiye ve Libya tarafında onay süreçleri tamamlanan mutabakat yürürlüğe girmiştir. Hazırlanan deniz yetki alanlarıyla ilgili haritamızı BM nezdinde kayda geçirdik. Amacımız Akdeniz’de kimsenin hakkını hukukunu gasp etmek değil. Hakkımızın gasp edilmesine engel olmaktır. Çünkü bu adımı atmamış olsaydık Akdeniz’de Türkiye’yi kendi kara sahillerine hapsedecek bir oyun tezgahlanıyordu. Meclis açılır açılmaz (8 Ocak) ilk iş asker gönderme tezkeresini Meclisimize sunacağız. Tezkereyi geçirip davete icabet edeceğiz. Savaş baronuna yardım edenler Türkiye’ye karşı çıkıyorlar. Bunlar Mısır’da da darbeciyi desteklemişlerdi. İnşallah Libya’da aynı ilkesizliği ve hukuk düşmanlığını tekrarlamalarına izin vermeyeceğiz. Tunus’la da işbirliği kararı aldık.”

KANAL İSTANBUL DEVLET PROJESİ İMAMOĞLU’NUN YETKİSİ YOK

Kanal İstanbul projesiyle ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Erdoğan, “Bu akşam yatıp sabah kalkınca karar verdiğimiz bir proje değil. Biz bunu seçim kampanyamızda milletimizin takdirine sunduk ve onayını aldık. Ardından uzun uzun çalışılmış ve bu aşamaya gelmiştir. Derinliği 21 metreye yakın olacak, bünyesinde 2 liman, bir yat limanı, lojistik merkezi, 2 demir yolu geçişiyle bir dünya çapında eser olacaktır. Yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edecektir. Bakanlığımız onayladı ve ÇED raporu tamamlandı ve askıya çıktı. Yap-işlet-devret modeliyle ilgili malum çevrenin iptal başvurusunu AYM reddetmiştir. Bu büyük projeyi devletimize ve milletimize herhangi bir yük getirmeden yap-işlet-devlet modeliyle, oldu ki bulamadık milli bütçeden bunu yapmak suretiyle hayata geçireceğiz.”

'YAP-İŞLET-DEVRET' MODELİ

“Şimdi kalkmış müteahhitleri tehdit ediyorlar; ‘Gelirsek iptal ederiz, açıkta kalırsın.’ Ya sen zaten gelmeyeceksin. Üç köprüde de, Osman Gazi Köprüsü’nde, Marmaray ve Avrasya Tüneli’nde de böyle yaptılar... Ama hepsi inşa edildi. Bu projeyle iyice sıkışan İstanbul’a yeni hayat alanları açıyoruz. Projenin Montrö sözleşmesiyle bir ilgisi yoktur. Kanal İstanbul, Türkiye’nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecektir. İBB Belediye Başkanlığını nasıl olduysa aldılar ama İstanbul seçimlerini AK Parti kazandı. Şimdi çıkmış kanal gereksiz diyor. Onu sen yapmayacaksın zaten. Biz yapacağız. Senin böyle bir yetkin yok. Bunun kararını zaten verdik. Kanal İstanbul bir devlet projesidir. Kurumların görevi devletin aldığı kararları yerine getirmektir. Bu görevi yerine getirmeyenler millete ve hukuka hesabını verir.”

HER ŞEYİN MİLLİSİNİ YAPTIK MUHALEFET HARİÇ

Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğal gaz arama konusu olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP buna da karşı çıktı. Bir milletvekili bununla ilgili soru önergesi verip 'Bir kova bile petrol çıkmadı' diyerek kin kustu. Halbuki 1, 2, 3, 4, 5 sondajla petrol çıkar mı, çıkmaz mı? Önce bunları bir öğrenin. Ana muhalefetin bu tavrı Yunan medyasına bolca malzeme verdi. Türkiye'de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık, sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah onu da başaracağız."

BERLİN SÜRECİNE DAHİL EDİLMELİ

Tunus’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti değerlendiren Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Libya’nın istikrarı konusunda hemfikir olduğumuz Tunus ile ülkedeki meşru hükümete siyasi destek vermek için işbirliği yapma kararını aldık. Türkiye olarak Tunus’un, Cezayir ve Katar ile Berlin Süreci’ne katılması konusunda ısrar ediyoruz. Sayın Putin, Boris Johnson ve Şansölye Merkel ile bu konuları paylaştım.”

ERDOĞAN'DAN ATATÜRK VE AKİF MESAJI

Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümünü kutladı: “Gazi Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişinin ardından, aziz milletimizin vatanın bütünlüğü, bağımsızlığı, birlik ve beraberliğin muhafazası uğruna canı pahasına mücadele edeceği dünyaya ilan edilmiştir.”

Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 83’üncü yılında andı: “Bugün de aziz milletimiz, Mehmet Akif’in en iyi biçimde tasvir ettiği birlik, beraberlik, vatan tutkusu ve tarihe altın harflerle yazılmış mücadeleci ruhuyla istikbaline sahip çıkmaktadır.”

ŞEHİT BUDAK'IN EMANETLERİNİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde PKK’lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Hakkari’den AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak’ın eşi ve çocuklarını kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya’nın Kalender Orduevi'nde düzenlenen nikahında şahitlik yaptı. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

(AA)