Kürsüden ağır eleştirilerde bulundu! Bülent Turan'dan CHP'ye ayar

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'nin FETÖ ile ilgili sözlerine kürsüden sert tepki gösterdi. 50 yıldan beri var olan bir terör örgütünden bahsediyoruz diyen Turan, sözlerine şöyle devam etti:

AK Parti yokken bu terör örgütü vardı. Şu an başta yargı olmak üzere birçok kurumumuzun takip ettiği bir süreç var. Bu süreci beraber takip edeceksek baştacı ama sadece kayıtçı kalması gibi sen sorumlusun sen sorumlusun derseniz yanlış olur. Az önce sayın konuşmacının gösterdiklerinin çok daha ötesinde fotoğraflar bende var. Kılıçdaroğlu'nun "Zaman gazetesinin kapanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağım" demesi, bir başka CHP'li vekilin, "Tüm maaşımı Bank Asya'ya yatıracağım" açıklaması, CHP'li bir belediye başkanının "Kılıçdaroğlu bize FETÖ'yle ilgili Dijitürk'ten çıkın talimatı verdi" sözlerinin bulunduğu fotoğraflar mevcut.

"SİZİ HİÇ YANIMIZDA GÖRMEDİK"

"Biz bu adamlarla mücadele ederken sizi hiç yanımızda görmedik" diyerek CHP'yi sert bir dille eleştiren Turan, "MİT krizinde, dersanelerin kapatılmasında, Bank Asya'da hiç birinde yanımızda olmadınız. Allah'tan Erdoğan var, Allah'tan AK Parti grubuki bu adamlarla mücadele ettik biz" dedi.

"KASETLİ BİR ÖRGÜT BU"

FETÖ'nün kaset operasyonlarına dikkati çeken Turan, "Kasetli bir örgüt bu. Bu örgüt elindeki en büyük arguman olan kasetle AK Parti'nin güya ses kayıtlarını Meclis'teki tapelerini hukuksuz, yargı kararı olmaksızın yargılamışsa o örgütün gölgesini orada arayın. O örgüt MHP'ye operasyon yaptı kasetle beraber. yıllarca uğraştılar ama başaramadılar. Fakat o örgüt kasetle bir genel başkan operasyonu yaptı. Kasetle hangi partinin genel başkanını değiştirmişse FETÖ'nün ilişkisini gölgesini orada arayın. İtham etmek kolay, mücadele etmek zordur. Biz FETÖ'yle en iddialı haliyle mücadelemize size rağmen devam edeceğiz" sözleriyle konuşmasına son verdi.