Kumpas CHP'de kuruldu

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü iddialarına memleketi Yalova’dan cevap verdi. İnce, ortada bir tezgâh olduğunu söyleyerek, “Dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretilmiştir, bunu rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir” dedi. Komplonun çözülmeden CHP’nin yola devam edemeyeceğini ifade eden İnce, “Bu tezgâh, bu komplo çözülmeden Türkiye’de CHP’nin temiz siyaset yolculuğu yara alır” dedi. İnce, “CHP, FETÖ’ye teslim oldu” açıklaması nedeniyle partiden ihraç edilen eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş’i kastederek, “Genel başkan yardımcısını bir günde partiden atıyorsunuz, bu haini atmayacak mısınız” dedi. İnce’nin açıklamaları şöyle:

BANA GERİ DÖNMEDİ

“21 Kasım günü Sayın Genel Başkan, bir televizyonda sabah programına çıktı. Gazeteci sordu, ‘Saraya giden bir CHP’li var ne diyorsunuz?’ diye, ‘Doğrudur ama ismi açıklayamam’ dedi. ‘Eyvah’ dedim, parti kaosun içerisine gidecek, partim yara alacak. 21 Kasım Perşembe saat 11.23’te Sayın Genel Başkanı aradım, 14 dakika sonra Genel Başkan bana geri dönüş yaptı. 8 dakika 19 saniye kendisiyle telefonda konuştum. Dedim ki, ‘Bakın burada bir yalan var, partimiz yara alacak yanınıza geleyim, birlikte görüntü verelim, hiçbir CHP’li bunu yapmaz, bu kişi ben değilim. Bu badireyi atlatalım, partimiz yara almasın’ dedim. ‘Haber vereceğim’ dedi, vermedi.”

KUMPASÇILAR PRANGA

“Bu tezgâhın sorumluları açığa çıkarılmalıdır. CHP yönetiminin 82 milyona borcu vardır, CHP Türkiye’yi geliştirmeye, yönetmeye talip bir siyasi partidir. CHP, 82 milyona bunu açıklamalıdır. Bu tezgâhı kim kurdu? İkincisi; Muharrem İnce, 24 Haziran seçiminden itibaren iftira komplosuyla karşı karşıya. Bu kumpasçılar CHP’nin ayağındaki prangadır.”

O MEYDAN OKUDU

(Kılıçdaroğlu’na) “Şaşırmadım, biliyorum, isim veremem dediniz. Şaşırmadıysanız önceden bunu duydunuz, ismi biliyorum dediniz, açıklamalısınız. Saray komplosu deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan bunun neresinde? Çıktı meydan okudu, ‘Ben kimseyle görüşmedim, görüştüğümüz ispatla Cumhurbaşkanlığından istifa ederim’ dedi. Sen edebilir misin? Birlikte temizleyelim dedim, kabul etmedi. Dedikoduyu kim çıkarıyor? AKP Genel Merkezi’nden mi CHP Genel Merkezi’nden mi çıkıyor? CHP'den çıkmış, bunu bulmak boynumuzun borcudur.”

CHP DE FETÖ’DEN NASİBİNİ ALDI

Muharrem İnce Yalova'da düzenlediği basın toplantısında gündemi kaplayan iddialarla ilgili FETÖ imasında da bulundu. FETÖ’den her partinin etkilenebileceğine işaret eden İnce, “Türkiye’de FETÖ varsa bir partinin bundan nasibini alması, diğerlerinin almaması mümkün değildir. CHP de bundan nasibini almıştır, CHP’yi FETÖ ele geçirdi, yakışık laflar değildir. Bu burada bitmez, bunu çözmeden CHP yola devam edemez. CHP’nin ‘temiz siyaset deme hakkı ortadan kalkar. İstifaya değil, çözmeye davet ediyorum Sayın Genel Başkanı. Ben buradayım, emrettiği zaman giderim. Bu tezgâh, bu komplo çözülmeden, Türkiye’de CHP’nin temiz siyaset yolculuğu yara alır” ifadelerini kullandı.