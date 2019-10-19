'Kuleli Askeri Lisesi'nden 1 dakikada atıldım'

Devrim TOSUNOĞLU

Kulesi Askeri Lisesi’nde 2013 yılında FETÖ’nün düzmece sağlık raporlarıyla okuldan gönderdiği 44 öğrencinin raporları yeniden incelendi. Sonuçlar, örgüte bağlı doktorların kurduğu tezgâhın boyutlarını ortaya koydu. Kuleli’de FETÖ’nün hedefinde olan öğrenciler okuldan ayrılmaya zorlanmış, disiplin cezalarıyla askeri okuldan atılamayan öğrenciler de sözde sağlık raporu düzenlenerek, “kalp yetmezliği”, “görme kaybı”, “psikolojik rahatsızlık” gibi gerekçelerle gönderilmişti.

HİÇBİR KRİTERE UYULMADI

4 profesör ve 3 doçent doktordan oluşan bilirkişi heyeti 44 öğrenciyi sağlık kontrolünden geçirdi. Radyoloji, Ruh Sağlığı, Ortopedi, Göz, Kardiyoloji, KBB ve Genel Cerrah’tan oluşan 7 kişilik bilirkişi ekibi ilk olarak öğrencilerin 2013 yılında askeri okuldan atılmalarına neden olan raporları inceledi. Kurul eski sağlık raporlarının hiçbir objektif veri ve değerlendirmeye dayanmadığını ortaya koydu.

BİR DAKİKALIK MUAYENE

Hakkında düzmece rapor tutulan öğrenci M.Z., savcılığa verdiği ifadede “Muayeneler kesinlikle detaylı değildi her girdiğim odada yaklaşık 1 dakika kalmışımdır. 5 yıl asker lisede okumama rağmen haksız bir şekilde sağlık kurulu raporu ile elendim” dedi. Aynı durumdaki bir başka öğrenci M.C.K. de, “Bana sordukları soru ‘nasılsın ailen nerede yaşar, ne iş yapar’ gibi basit, sıradan sorulardı” dedi.