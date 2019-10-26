'Küffara karşı şiddetli olacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kaldı. Çıkışta cemaate seslenen Erdoğan, “Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi” dedi. Erdoğan’a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

FETİH SURESİ OKUNDU

Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu. Danış, Erdoğan’ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan’a uzattı. Erdoğan, Fetih Suresi’nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı. Erdoğan cemaate şöyle seslendi: “İshak Hoca’nın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif’te küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb’im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye’de olduğu gibi. İnşallah Suriye’de Rabb’im bizlere vadetti; ‘Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu’minin.’ Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah’ın izniyle göreceğiz.”

Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Fransız dergi Le Point’e suç duyurusu

Başkan Erdoğan, Fransa’da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği 11 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu derginin 24 Ekim’deki sayısının kapağında Erdoğan’ın fotoğrafı kullanılarak Fransızca hakaret edildiği belirtildi. Şüphelilerin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği bildirilen dilekçede, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan yürütülecek soruşturma ve kovuşturmalarda Türk adli makamlarının hukuken yetkili ve görevli olduğu ifade edildi.