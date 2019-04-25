Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasıyla Küçükçekmece'deki çocuk istismarının failinin yakalandığını bildirdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ÖZEL EKİP PEŞİNDEYDİ

İstanbul Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar sonrası Bakanlıklar, Valilik, Emniyet adeta teyakkuza geçmişti. İstanbul Emniyeti sapığın yakalanması için özel ekip kurdu. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, mahalle sakinlerinin bilgisine başvurarak zanlının izini sürdü. Olay saatlerce sokaktan geçen araçlar da kameralardan tek tek incelendi.

2 ÇOCUK SON ANDA KURTULDU

Sapığın sokakta oynayan 3 çocuğu “Size para vereceğim” diyerek apartmanın arkasına götürdüğünü iddia eden mahalle sakini Barış Sezgin, “5-6 yaşlarında iki erkek, bir kız çocuğu varmış. Erkekler kaçıp bağırınca şahıs da yukarıya doğru kaçmış” diye konuşmuştu.

VALİ, EMNİYET MÜDÜRÜ VE KAYMAKAM ZİYARET ETTİ

Dün gece mağdur aileyi ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi ile Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve eşi, geçmiş olsun dileklerini ileterek konunun takın takipçisi olduklarını belirtmişti.

“MUTLAKA YAKALANACAK” DEMİŞTİ

Aile, Vali Yerlikaya’dan çocuğuna yönelik böylesi bir eylemde bulunan kişinin bir an önce yakalanmasını istedi. Vali Yerlikaya ise konuyu özel olarak takip ettiklerini, olayın fail veya faillerinin mutlaka bulunarak adalete teslim edileceğini belirtmişti. Ailenin rencide olmaması için ziyareti gizli tutan Vali Yerlikaya’nın tek bir kare fotoğraf çektirmediği de öğrenildi.

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