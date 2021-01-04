Kritik toplantı bugün... AK Parti yeni yıla reformlarla başlıyor
AK Parti'de bugün yapılacak yeni yılın ilk MYK toplantısında gündem reform süreci olacak.
AK Parti’de yılın ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündem, yargı ve ekonomi reformları olacak. Reformların hayata geçirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Bugün toplanacak MYK’da, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir sunum yapacak.
EKONOMİDE DE REFORM
Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile beraber sektör temsilcileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verecek. Yargı reformu çalışmalarındaki son durumu üyelerle paylaşacak. Reformun temel dayanağını, mülkiyet hakkının pekiştirilmesi, yargılama süreçlerinin hızlandırılması ve uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması başlıkları oluşturuyor. Toplantıda ekonomi reformu da kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.
MECLİS’E SUNULACAK
Sektörün talepleri ve hükümetin önceliklerine göre şekillenen paketteki son durum ele alınacak. MYK’da yapılacak değerlendirmelere göre yargı ve ekonomi reformu paketlerine son şekli verilecek. Meclis’te yasama takvimine göre bir yol haritası belirlenecek. Ve iki reform da yıl içinde hayata geçirilecek.