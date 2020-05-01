Kovid-19'da Türkiye farkı

DİPLOMASİ: Başkan Erdoğan, ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, İtalya, İran, Kanada ve Katar devlet başkanları başta olmak üzere uluslararası düzeyde pek çok liderle görüştü. Üç kritik uluslararası zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

TARİHE GEÇEN TAHLİYE: 75’ten fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirildi. Tahliyeler sürüyor.

55 ÜLKEYE YARDIM: Türkiye’den yardım talebinde bulunan 104 ülkenin 55’ine yardım eli uzatıldı. Pek çok ülkeye yardım hazırlığı devam ediyor.

DİJİTAL HİZMET: 5 binden fazla hizmetin sunulduğu e-Devlet, sosyal izolasyonun sağlanmasında büyük rol oynadı. Vatandaş, devlete dijital ortam üzerinden ve kendi evinin güvenliğinde ulaşarak ihtiyaçlarını rahatlıkla karşıladı.

KOORDİNASYON: Devletin tüm kurum ve kuruluşları, yüksek koordinasyon içerisinde hizmetlerini sürdürdü.

BİLİMSEL ÇALIŞMA: Koronavirüs Bilim Kurulu, 10 Ocak’ta oluşturuldu. Salgınla ilgili bilimsel öneri verebilme kapasitesine sahip uzmanların görüşleri dikkate alındı.

ŞEFFAF İLETİŞİM: Koronavirüsle mücadelede şeffaf ve etkin bir iletişim stratejisi yürütülerek, kamuoyu düzenli ve sistematik şekilde bilgilendirildi.

GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİ: Devlet hastaneleri, sigorta hastaneleri ve kurum hastaneleri birleştirildi. 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracı ile ambulans filoları oluşturuldu.

EKONOMİ: 100 milyar TL değerinde destek paketi uygulamaya konuldu. Değişen ihtiyaçlara göre destek miktarı 200 milyar liraya çıkarıldı.

BAŞKAN’DAN VEFA SELAMI



Başkan Erdoğan, Edirne, Elazığ, Kırıkkale ve Şırnak’ta Vefa Destek Grupları’nın yardım ettiği ailelerle video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

TANAP ENERJİNİN İPEK YOLU’DUR



Başkan, Gürcistan’daki “Diplomat” dergisinin “The New York Times” işbirliğiyle çıkan yeni sayısında “TANAP: Bölgesel Kalkınma ve Barış Projesi” başlığıyla yayımlanan makale kaleme aldı. Erdoğan “TANAP enerjinin İpek Yolu’dur. Türkiye, güvenli bir köprü vazifesi görmüştür” dedi.

1 MAYIS MESAJI



Başkan Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı. “Ülkemizin büyümesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum” diyen Erdoğan, “İstihdamın korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.