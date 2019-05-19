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  3. 'Koruma amirin iş takibi yapıyor'

'Koruma amirin iş takibi yapıyor'

'Koruma amirin iş takibi yapıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıda koruma müdürünün ihmali olduğunu söyledi.

Soylu, “Arkadaş senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor” dedi. 

HERKES BİLİYOR ZATEN 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da katıldığı Trabzonluların sahur programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara Çubuk’ta gerçekleştirilen saldırıyı değerlendirdi. Bakan Soylu, “Özellikle son 1-1,5 ayda eski Türkiye’nin bir takım alışkanlıklarının tekrar gündeme geldiğini gördük. Türkiye’de bir Çubuk olayı oldu. Sayın Kılıçdaroğlu şehit cenazesine gitti. 1 hafta, 10 gün bana yapmadıkları hakaret, istifaya davet ettiler. Arkadaş senin koruma amirin koruma kursu almamış hayatı boyunca. Başka işlerle meşgul, belediyede iş takibi yapıyor. CHP Genel Merkezinde tanıdığınız biri varsa sorun ‘bunlar nasıl bir adamdır’ diye, herkes biliyor zaten. Meclis'te saldırı yapılıyor, Artvin’de saldırı yapılıyor ve bunların hiçbirinde güvenlik güçlerine bilgi verilmeden bunlar gerçekleştirilmeye çalışılıyor” dedi. 

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