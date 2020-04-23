Koronaya rağmen 100. yıl coşkusu

OSMAN NURİ CERİT



TBMM’nin 100. yıl kutlamalarının ilk adresi Meclis’teki Atatürk anıtı olacak. Daha sonra Anıtkabir’e geçecek olan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öncülüğündeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Törenler, 100 yıl önce milletvekillerinin toplandığı ilk meclis binasında devam edecek. Salgın önlemleri kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM’deki özel oturumda bulunmayacak, MHP lideri Bahçeli ve CHP lideri Kılıçdaroğlu Genel Kurul’a katılacak.

21.00’DE BÜYÜK GURUR



Saat 21.00’da ise Meclis Başkanı Mustafa Şentop, meclis bahçesinden tüm Türkiye ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacak.

MİNİK ÖĞRENCİDEN ŞENTOP’A ÖZEL HEDİYE



Ankaralı 5. sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, 100. yıla özel çizdiği tabloyu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a hediye etti. Üzerinde Türk bayrağı ve Meclisin logosu bulunan ve canlı çiçeklerle süslenen tablo için Şentop, Feza Naz’ı arayarak teşekkür etti.