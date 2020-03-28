Koronavirüse karşı yeni tedbir paketi

Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu’nun önerileriyle koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirleri açıkladı. “Kovid-19 hastalığına karşı mücadelemizi milletimizle beraber yürütüyoruz. Dayanışmayı güçlü tutarsak az hasarla çıkarız” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

HER TEDBİRİ ALDIK



“Devlet olarak her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. Üretim ve ihracatın devamı en önemli önceliğimiz. Rehavete kapılmayacağız, tehdit ciddidir. Hep birlikte kurallara uyalım. İlaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yok.Test kiti, eldiven ve maske konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. En çok yoğun bakım yatağı olan ülkeyiz. Test sayılarını süratle artırdık, testler ücretsizdir.Tüm kurumlarımız seferberlik ruhu ile çalışıyor. Türkiye bu hastalığı yenebilecek güce ve imkana, milletimiz de alınan tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Bilim kuralların tavsiyeleri üzerine yeni tedbir paketini hayata geçirmeye karar verdik.” Erdoğan, alınan yeni tedbirleri ise şöyle sıraladı:

7 KRİTİK ÖNLEM



• Şehirler arası seyahatler valilik iznine bağlanmıştır.

• Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

• Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir.

• Yurtdışı uçuşlar tamamen sona erdiridli.

• Askerlerimiz 14 gün kuralına uygun olarak celp uygulamasına tabi olacaktır.

• Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak.

• Tüm illerde valiliklerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre mahsus ilave tedbirler de yine buradan kararlaştırılacaktır.

EVDEN ÇIKMAYACAĞIZ



Açıklamalarını “Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir” diye sürdüren Erdoğan, “Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız” ifadelerini kullandı.

KABİNEYLE TOPLANTI



Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmeye, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

TEMİZLİĞİ ELDEN BIRAKMAYALIM



Başkan Erdoğan, koronavirüsle ilgili bilgilendirmeyi bu kez Instagram’dan yaptı. Tedbirlerin hızla alındığını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Aziz milletimden istirhamım şudur: Yapılan tüm ikazlara riayet edelim, dikkati elden bırakmayalım, temizliğe ihtimam gösterelim.”

KÜLLİYE’DEN KOVİD-19 SİTESİ



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs bilgilendirme sitesi kurdu. “https://corona.cbddo.gov.tr/” adresinden ulaşılan sitede Türkiye’de salgınla ilgili son veriler yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye’de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart’ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart’ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart’ta gerçekleştiği kaydediliyor.