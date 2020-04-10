Korona tanı ve tedavisi artık acil sağlık hizmeti

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre “acil hal” tanımı yeniden yapılarak, salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına şu şekilde alındı: “Acil hal, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

ÜCRET TALEP ETMEYECEK



SUT’un “ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri” başlığı altındaki 1.9.3. maddesine “pandemi süresinde, pandemi olgularının tanı ve tedavileri” de eklendi.

Koronavirüsü yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için “immün plazma tedarik ve uygulama” tekniği de SUT’a dahil edildi.

İLAÇLAR ÖDEME LİSTESİNDE



“Tanımlı ilaçlar” ibaresinden sonra, “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar” ibaresi getirildi. Böylece koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK’nin ödeme listesine alındı.

PLAZMA TEDAVİSİ BAŞLADI



Türk Kızılayı tarafından başlatılan “immün plazma” tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, salgını yenen Dr. Kürşat Demir olmuştu. Tedavi Türkiye’de birçok hastanede uygulanmaya başladı.