‘Koltuklar iki dudağının arasında’
CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın geçen 1 Ekim’de Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik’i görevden alması teşkilatı karıştırdı.
Ercan ÖZTÜRK
Terör soruşturmaları nedeniyle bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştiren İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Şişli’de ‘kayyum’ uygulaması tepki çekti. Görevden alınan Çelik suskunluğunu AKŞAM’a bozdu.
İKİ DUDAĞININ ARASINDA
Çelik şunları söyledi: “Bu karar gösterdi ki diğer ilçe başkanlarının koltuğu da Kaftancıoğlu’nun iki dudağının arasında. Canan Hanım kayyumu eleştirdi ama kendisi benim yerime Şişli’ye kayyum atadı. Seçimle gelmiş bir insanın böyle ucuz yöntemlerle görevden alınmasına tepki gösterdim. Kararın Genel Merkez’den döneceğini umuyorum.”