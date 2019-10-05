‘Koltuklar iki dudağının arasında’

Ercan ÖZTÜRK

Terör soruşturmaları nedeniyle bazı belediyelere kayyum atanmasını eleştiren İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Şişli’de ‘kayyum’ uygulaması tepki çekti. Görevden alınan Çelik suskunluğunu AKŞAM’a bozdu.

İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Çelik şunları söyledi: “Bu karar gösterdi ki diğer ilçe başkanlarının koltuğu da Kaftancıoğlu’nun iki dudağının arasında. Canan Hanım kayyumu eleştirdi ama kendisi benim yerime Şişli’ye kayyum atadı. Seçimle gelmiş bir insanın böyle ucuz yöntemlerle görevden alınmasına tepki gösterdim. Kararın Genel Merkez’den döneceğini umuyorum.”