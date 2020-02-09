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  3. Koçarlı Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Koçarlı Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Koçarlı Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Aydın’ın Koçarlı İlçesi Kaymakamı Fırat Çelik, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı’nca açığa alındı.

Çelik’in yerine vekaleten İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Aydın’ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiş, inceleme ve soruşturmaları sonucunda bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır.”


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