Koçarlı Kaymakamı FETÖ'den açığa alındı

Çelik’in yerine vekaleten İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle denildi: “Aydın’ın Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik ile ilgili FETÖ/PDY terör örgütüne iltisak, irtibat anlamına gelebilecek nitelikteki iddialar üzerine; Bakanlığımızca mülkiye müfettişleri görevlendirilmiş, inceleme ve soruşturmaları sonucunda bahse konu iddialar kapsamında maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması için mülkiye müfettişlerince düzenlenen rapor, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdi edilmiş, yargı mercilerince gerekli soruşturmanın başlatılması sağlanmıştır.”