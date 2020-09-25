25 Eylül 2020 Cuma 21:37 | Son Güncelleme:
Kobani olayları operasyonunu eleştiren CHP'li Özel'e sert tepki
Kobani olayları operasyonuna ilişkin skandal açıklamalara imza atan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen gündem toplantısında konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmayla ilgili skandal açıklamalara imza attı.
7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına tepki gösteren Özel, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri ve MYK üyelerine yönelik bir operasyon yapıldığını dile getirdi.
Başkanvekili Özel'in açıklamaları sonrası, sosyal medya kullanıcıları, Özel'e sert tepki gösterdi.