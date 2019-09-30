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  3. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Guterres'ten inisiyatif alacağı mesajını aldık

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "(BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten) Ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldık." dedi.

Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Merkezi'nde bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Guterres ile önemli ve kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirten Akıncı, son iki yıldır Crans Montana'dan bu yana KKTC'nin istikrarlı duruşunu sürdürdüğünü, Rum kesimin ise bulanık bir tavır sergilediğini söyledi.

Akıncı, Rum kesiminin özellikle siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konularında bulanıklıklar yaratmanın ötesinde, Crans Montana'dan bu yana farklı söylemlerde bulunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İki devletlilikten, konfederasyona, gevşek federasyondan decentralize federasyona, dönüşümlü başkanlık yerine, dönüşümlü başbakanlığa, başkanlık sistemi yerine parlamenter sisteme varıncaya kadar çok farklı söylemleri, farklı zaman dilimlerinde farklı ortamlarda, farklı kişilere seslendirmişlerdir."

- "Sayın Lute, yeniden bölgeye gelebilir"

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, ekim, kasım aylarında üçlü ya da beşli bir araya gelişlerle ilgili inisiyatif alacağı mesajını aldıklarını aktaran Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu konuda tabii Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute'un taraflarla yeniden görüşmesinin söz konusu olacağını anlıyoruz, yeniden bölgeye gelebilir Sayın Lute. Daha sonraki bir tarihte ya tekrar New York'ta ya da Genel Sekreter'in Avrupa'da bulunduğu bir dönemde uygun bir şehirde bir araya geliş söz konusu olabilir ama asıl yapılacak olan bunun hazırlığıdır."  (AA)

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