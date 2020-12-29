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29 Aralık 2020 Salı 02:15 | Son Güncelleme:

Kitle imha silahları tasarısı kabul edildi

Kitle imha silahları tasarısı kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı'nın Önlenmesine Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

BMGK’nin kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların, yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde, Türkiye’deki mal varlıkları gecikmeksizin dondurulacak.

YARDIMLARA MERCEK

İzinsiz yardım toplayanlara 5 binden 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin lira para cezası ile cezalandırılacak.

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