'Kirli ittifak bedelini ister'

Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 8. Toplantısı için gittiği Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken uçakta açıklamalarda bulundu. Azerbaycan’la 4,5 milyar dolar ticaretin 15 milyar dolara çıkarılacağını belirten Erdoğan, “Yukarı Karabağ konusunda Azerbaycan’ın yanındayız. Yıldönümünü idrak ettiğimiz Hocalı Katliamı’nı tekrar lanetliyorum. Nahçıvan-Türkiye arasındaki doğalgaz hattı iki tarafta 60’ar kilometre ilerleyerek sınırda birleşecek. Nahçıvan-Kars demiryolu anlaşmasını da yaptık. Bu adım Nahçıvan’ın özerkliğini güçlendirecektir” dedi.

Erdoğan, Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’nda iki maçını Bakü’de yapacağını da hatırlatarak, kendisinin de maça gideceğini açıkladı. Erdoğan, soruları da şöyle cevapladı:

(Hasan Öztürk, Ülke TV) Azerbaycan’daki siyasi dönüşüme ilişkin değerlendirmeleriniz nelerdir?

İlham Aliyev kardeşimizle devam eden reform sürecinde çok şey değişti. Caddeler, yollar, sanat eserleri ortaya çıktı. Azerbaycan savunmada ilerlemeler kaydetti. Ermenistan’la olan sıkıntılar rastgele ortaya çıkmadı. Reform süreci güçlenerek devam edecektir.

Başkan Erdoğan aralarında AKŞAM Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ZİRVE İSTANBUL’DA OLACAK

(Mustafa Kartoğlu, Akşam) İdlib konulu 4’lü zirve 5 Mart’ta olacak mı? Nerede olacak? Rusya’nın tutumunda bir değişiklik gözlemliyor musunuz?

Dörtlü zirve konusunda şu anda ‘kesin değil’ dersem daha yeridir. Çünkü Sayın Putin ‘Biz bunu ikimiz beraber yapsak’ gibi bir teklif getirince, ben de olabilir, 4’lü de olabilir dedim. İdlib’de ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarih konusunda hemen hemen mutabık sayılırız, yani 5 Mart itibarıyla… Yeri büyük ihtimalle İstanbul olacak. Ankara’ya gelen Rus heyet ile görüşmelerin neticesine göre de biz tekrar telefon diplomasisini devam ettireceğiz.

ALMANYA YARDIM SÖZÜNÜ TUTMADI

(Tuba Atav, DHA) İdlib için rejime şubat sonuna kadar verilen süre doluyor. Türkiye askeri harekat yürütecek mi?

Gözlem noktalarımıza bir kuşatma söz konusu ve bu kuşatmaya müsaade edemeyiz. Bunların geri çekilmesinin gereğini biz kendimiz uyguladık. Taviz vermemiz mümkün değil. Adana Mutabakatı gereği terör örgütlerini kaçtıkları yere kadar kovalarsınız. Yaptığımız budur. Türkiye işgalci değildir. Bizi Suriye halkı çağırdı. Varil bombalarından kaçan 4 milyona yakın Suriyeli geldi. Konteyner kentleri, çadır kentleri kurduk, briket barınaklar yapmaya başladık. Batılılara ‘siz de bir şeyler yapın’ dedik. Sayın Merkel bana ‘25 milyon avro’ dedi. Bu para önce BM Mülteciler Komiserliği’ne gidecekmiş, sonra onlar onay verirse Kızılay’a gelecekmiş. Kızılay diyor ki ‘hâlâ onay vermediler’. Zaten para Almanya’dan da henüz çıkmış değil. O ufacık çocukların çamur deryalarının içerisinde soğukta nasıl çırpındıklarını görüyorsunuz.

ABD’NİN VERECEK PATRİOT’U YOK

(Verda Özer, Milliyet) İdlib’e Batı’dan yardım beklentiniz var mı? NATO ve ABD’den gelecek Patriot’lar gibi…

Şu anda Amerika’nın bir destek sözü Sayın Trump ile görüştüğümde vardı. Ama henüz bir destek söz konusu değil. Görünen o ki bu ara bir daha görüşmemiz gerekecek. Şu anda Amerika’nın bize vereceği Patriot yok. Biz teklifimizi yaptık; biz sizden de Patriot alabiliriz. Kongre’den bunun iznini ben almayacağım, siz alacaksınız. Şimdi bizde sadece İspanya Patriot’u var. Bizim tabii her görüşmemiz de Patriot söz konusu oluyor.

FRANSA’DAN ÖĞRETMEN ALMAYIZ

(Nisa Efendioğlu, TRT) Almanya’daki son saldırı ırkçılığı ve Müslüman karşıtlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye’nin uluslararası bir girişimi olacak mı?

Bu konuyu her görüşmede gündeme getiriyoruz. Ama maalesef duyarlı değiller. Nitekim polislerinin duyarsızlıklarının tespitleri var. İngiltere’de de camimize saldırdılar. Belçika bu işin merkezi. Fransa’da Macron davetiye çıkartıyor. Türkiye’den öğretmen gelmesi gibi konulardan başlayarak tahrik ediyor. Bizim de Fransızca öğretmenlerini Fransa’dan getirecek halimiz yok. Türkiye’de yetişmiş olanlarla bu işi çözme yoluna gideceğiz.

YALAN HABERE CELALLENDİM

(Hilal Kaplan, Sabah) Türkiye’de özellikle muhalefet kaynaklı en az günde birkaç yalan haber üretiliyor. Bununla mücadelede herhangi bir yasal düzenleme yoluna gidilmesini önerir misiniz?

Bu sabah bu malum televizyon kanalıyla ilgili orada biraz da celallenmemin sebebi de böyle bir yalan haberdi. Benim ilçem ile alakalı, Rize, Güneysu HES ile alakalı bir haber… Kaymakamı aradım, ruhsatı varmış. Belediye başkanı, ‘her şeyleri var’ dedi. ‘Siz yine de bir araya gelin değerlendirin’ dedim. Bu HES su debisini azaltacaksa o zaman DSİ neden müsaade etmiş, ayrı bir konu. Bu tartışılır fakat dert bu değil. İş ayağa düşmüş. Bir ara Bay Kemal çıktı ‘şu tv, şu gazete, şöyle yapacağız, böyle yapacağız.’ Yanındaki bir kişi de çıktı ‘biz onları şöyle asacağız, böyle keseceğiz, hayat hakkı tanımayacağız’ filan. Biz o çukura düşmeyiz. Biz işimize bakacağız. İftiraya devam etsinler. Bizim karşımızda Allah’ın izniyle tutunamayacaklar.

(Lamia Ayhan, aHaber) SSK emekli ikramiyelerinin kesileceğine dair bir iddia ortaya atıldı. Böyle bir düzenleme var mı?

Öyle bir şey yok. Kaldıracaksak bunu benim anons etmem lazım, partimizin sözcüsünün veya Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün anons etmesi lazım. Böyle bir sahtekarlık olur mu? Bunu ortaya atanların derdi başka.

HDP İÇİN YARGI SÜRECİ İŞLEYECEK

(Zafer Şahin, Takvim) Kılıçdaroğlu ‘Yakında iktidar oluyoruz, tabanımız hazır olsun’ dedi. Yorumunuz nedir? Ayrıca Pervin Buldan’ın şeffaf ittifak çağrısına değerlendirmeniz nedir?

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Yalandan başka sermayeleri yok. Şimdi hepsi bir araya gelecekler… Bizim Erbakan Hoca ‘40 çürük yumurtadan bir sağlam yumurta olmaz’ derdi. Bunların hepsi çürük yumurta. Topu bir araya gelsin, bunlardan bir şey olmaz. (HDP) Durmadan genel başkan değişir mi? Bundan sonra da olur çok kısa zaman içerisinde. Çünkü bunların yargı ile süreçleri çok yoğun işleyecek, yeni yeni dosyalar her an gelebilir. Cumhurbaşkanı niye bunu söyledi demeyin. Çünkü yaptıkları her şey suç. HDP kongresinde bölücü terör örgütü elebaşı ile alakalı bir gündem olmuş. 13 kişi gözaltına alınmış. Burası hukuk devleti ise gereklerine uyacaksın. Uymazsan uydururlar.

(Murat Erçin, Beyaz TV) Osman Kavala’yı aklamaya çalışan bir medya grubu var, Oda TV internet sitesi ve sahibi Soner Yalçın. Darbe girişimine basın yoluyla destek veren Oda TV katil devlet ve katil polis gibi manşetler attı. İddianamede hiçbiri yer almadı. Bu konuyla ilgili ne dersiniz?

Benim polisime katil demenin bedelini kim ödeyecek? O günlerin bütün çekimleri var. Bu zatın o terör örgütleriyle görüntüleri var. İşin içinde aktör. Olanlar bitenler ortada. İster istemez topu yargıya atacağım. Yargı ‘Gezi ile alakası yok’ diyorsa, sessiz kalırsa teröristler elini kolunu sallayarak Selim Kiraz kardeşimizin odasına girer ve şehit eder. Bunun suç duyurusunu şu anda yapıyorum. Adamın çok zengin olmasının, zengin sosyalist olmasının kurtarmaya yetmemesi lazım. Çünkü Gezi bu ülkeye, vatana ihanet olayıdır.

HTS KAYITLARIYLA ‘KEL’ GÖRÜNÜR

(Ahmet Arpat, NTV) MHP lideri Bahçeli ‘Yurtta sulh konseyinin sivil ayağı ortaya çıkarılsın’ dedi. Kılıçdaroğlu da ‘Devletin elinde HTS kayıtları var, açıklasınlar’ diyor. Devletin elinde 15 Temmuz darbe girişiminin sivil ayağına dair bir bilgi, bulgu var mı?

Bu konularla alakalı HTS kayıtlarının zamanlamaları çok önemli. Konseyin şu anda içinde olup dedikoduları yapılanlarla alakalı zannediyorum bu kayıtlar ortaya döküldüğünde Türkiye’de çok daha farklı bir hava eser ve esecektir. Bunun için bizim de biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu adımlar da atılacaktır. Böyle şu anda bazı şeyler açıklanmıyor diye her taraf süt limandır zannedilmesin. Açıklandığı anda zaten artık kel görünecektir.

APO’NUN ORTAKLARIYLA BERABERLER



Başkan Erdoğan Meclis’teki grup toplantısında CHP ve HDP arasındaki işbirliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. CHP için “Bunlar cibilliyet fukarası. Apo’nun ortaklarıyla da ortaklığı var” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “FETÖ’den PKK’ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen bir kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkânları emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan kişiyi biliyoruz.”

MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR



Erdoğan, HDP’nin, CHP’ye ‘açık ittifak’ çağrısıyla ilgili olarak da, “Bölücü örgütün güdümündeki partinin eş başkanı CHP’ye ittifak ilişkilerini alenileştirme çağrısı yaptı. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar mızrak çuvala sığmıyor. Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde bölücü terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler görev yapıyor” diye konuştu.

MİLLETİN EVLADI DEĞİLSİN



Erdoğan şöyle devam etti: “İdlib’de kahraman askerlerimize, şehitlerimize hakaret eden asla bu milletin evladı olamaz. İdlib için ‘adam kendi toprağını savunuyor’ diyen bir kişi bu milletin evladı olamaz. Bana ettiği teklife bak. “Git Esed’le görüş” diyor. Sen görüşüyorsun zaten. Sen daha Esed’i görmediğin zaman biz zaten görüşüyorduk. Esed’e hangi teklifi yaparsak yapalım biz onun adam olmadığını gördük.”

TEK SORUN HAVA SAHASI



Erdoğan, “İdlib’de en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna bir hal çaresi bulacağız. İdlib’de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacağız” açıklamasını yaptı.

66. DOĞUM GÜNÜ İÇİN SÜRPRİZ KLİP



Başkan Erdoğan’ın 66’ncı doğum günü için sürpriz video klip hazırlandı. Grup toplantısında izletilen ve 1 dakika 5 saniye süren klipte Erdoğan’ın çocuklarla görüntülerine yer verildi. Videoyu izledikten sonra oldukça duygulandığı görülen Erdoğan, “Hazırlanan bu sürpriz gerçekten çok çok duyguluydu” dedi.

PUTİN’DEN KUTLAMA



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 66 yaşına basan Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti. Putin’in, Türk-Rus ilişkilerine yönelik verdiği şahsi katkı nedeniyle Erdoğan’a teşekkür ettiği görüşmede, nisanda yapılması planlanan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına yönelik hazırlıkların da ele alındığı belirtildi.

DİYARBAKIR ANNELERİ PASTA KESTİ



HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileler, üzerinde Erdoğan’ın fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi. Erdoğan ile görüşen anne Ayşegül Biçer, “Rabb’im reisi başımızdan eksik etmesin” dedi.

İLK HABER MÜNAZARA YARIŞMASI



66’ncı yaşını kutlayan Başkan Erdoğan’la ilgili olarak yazılı basında yayımlanan ilk haber tekrar gün yüzüne çıktı. 1972 yılına ait haberde, Erdoğan’ın katıldığı bir münazara yarışmasından birincilikle çıktığı aktarıldı. 17 Ocak 1972 tarihli Bizim Anadolu gazetesinde ilk üç dereceyi İstanbul İmam Hatip Okulu öğrencilerinin kazandığı kaydedildi.

VARANK’TAN HATIRA FOTOĞRAFI



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü, özel bir fotoğraf eşliğinde “Davasına, bu millet için kavgasına omuz vermeye ömrümüz vefa ettikçe devam edeceğiz” ifadesiyle kutladı.