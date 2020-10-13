Kılıçdaroğlu'nun "yardım" açıklaması sosyal medyayı salladı: "Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelttiği 'milliyetçilik' eleştirilerine cevap verdi.

Iraklı ve Suriyeli Türkmenlere CHP'nin sahip çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Arapça Nutuk'u yardım olarak göstermesi sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı ve konu en çok konuşulanlar listesine girdi.