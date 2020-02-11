Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0207
  • 6,5747
  • 304.348
  • 119798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekti! #FETÖnünSiyasiAyağıCHP başlığına binlerce yorum geldi

Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekti! #FETÖnünSiyasiAyağıCHP başlığına binlerce yorum geldi

Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekti! #FETÖnünSiyasiAyağıCHP başlığına binlerce yorum geldi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri sosyal medyada onbinlerce kullanıcı tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye gündeminde birincisi sırada yer alan 'FETÖ'nün siyasi ayağı CHP' başlığına onbinlerce kullanıcı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.. FETÖ'den tutuklu olan kişiler arasındaki CHP üyesi yoğunluğuna dikkat çekildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na böyle cevap vermişti:

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik o açıklamalara sert tepki gösterdi:


Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
Photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!
<p>Savaş Mahallesi Kanatlı Caddesi üzerinde dönerci dükkanı işleten Hasan Deniz, işyerinin önünde çı

Yaralı Atmacaya Sahip Çıktılar

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

'KAPAN-6 ZORİ' operasyonu başlatıldı

İşte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular