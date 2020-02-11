Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tepki çekti! #FETÖnünSiyasiAyağıCHP başlığına binlerce yorum geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri sosyal medyada onbinlerce kullanıcı tepki gösterdi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türkiye gündeminde birincisi sırada yer alan 'FETÖ'nün siyasi ayağı CHP' başlığına onbinlerce kullanıcı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren paylaşımlarda bulundu.. FETÖ'den tutuklu olan kişiler arasındaki CHP üyesi yoğunluğuna dikkat çekildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na böyle cevap vermişti:
AK Parti Sözcücü Ömer Çelik o açıklamalara sert tepki gösterdi: