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  3. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tartışmalı Diyarbakır ziyaretine tam destek: Uğramaması ayıp olurdu

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tartışmalı Diyarbakır ziyaretine tam destek: Uğramaması ayıp olurdu

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun tartışmalı Diyarbakır ziyaretine tam destek: Uğramaması ayıp olurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı TV programında Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki sel faciası sırasında tepki çeken Bodrum tatili ve tartışmalı Diyarbakır ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘TATİL OLARAK GÖRMEMEK LAZIM’

İstanbul'daki sağanak sonrası oluşan sel sırasında Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapmasına yöneltilen eleştirilerin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Oraya çocuğunu almaya, küçük kız çocuğu var onu almaya gidiyor. Alıp gelecek, onu tatil olarak görmemek lazım. Tatil değil zaten." dedi. 
Belediye başkanlarının il dışına çıkarken mülkü amirden izin aldıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Merkezi otoriteye bilgi veriyorlar 'ben şuraya gideceğim' diye. O izin olarak algılanıyor. Kaldı ki tatil olsa, bir insanın tatil yapma hakkı yok mu? En doğal hakkı. Ekrem Bey ister İstanbul'da olsun, sadece Ekrem Bey için demiyorum diğer belediye başkanlarımız için de geçerli. Bunlar kentten ayrılınca kentle bağları kopmuyor, günlük her türlü bilgi veriliyor. Bugünkü teknolojik ortamda 'Kentin içinde niye durmadın?' diye eleştiri getirmek doğru değil”

İMAMOĞLU’NUN TARTIŞMALI DİYARBAKIR ZİYARETİNE DESTEK VERDİ

Üç büyükşehire görevlendirme ve Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ile Batman ziyaretine ilişkin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "(İmamoğlu'nun) Hem Batman'a hem Diyarbakır'a gidişi partinin bilgisi dahilinde. Ekrem Bey o tür şeylere zaten dikkat ediyor. Elbette Batman'a gitmişken, Diyarbakır'a uğraması gayet doğaldır. Uğramaması ayıp olurdu." ifadesini kullandı.  

‘HANGİ HENDEKLER?’

Üç büyükşehirdeki görevlendirmelerle ilgili "Yeniden hendekler mi olsaydı?" tepkisi hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu "Hangi hendekler? Sur'da olanlara hepimiz karşı çıktık. Ahmet Türk kendisi söyledi 'Ben hendeklere karşı çıktım.' diye.” karşılığını verdi.

HDP SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

"HDP'nin PKK' ile arasına mesafe koyma konusunda yıllardır başarılı olmadığını kabul etmiyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Koymasını isteriz, kesinlikle. Demokrasiyi savunup teröre sıcak bakmak mümkün değildir. Bu ateşle su gibidir. Siz demokrasiye inanıyorsanız her türlü şiddete karşı çıkmak zorundasınız. Terör bir insanlık suçudur. İster kurum olsun ister parti olsun, ister şahıs olsun, kim olursa olsun, teröre karşı ortak mücadele, teröre karşı ortak duruş sergilemek zorundayız. Bu duruşu hepimizin sergilemesi lazım. Teröre karşı mücadele edeceğiz ama terörü sonlandırmak için de çaba harcayacağız." 

 

 

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