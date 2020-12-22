Kılıçdaroğlu'ndan hükümete öneri: Uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada konuştu.

Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

HÜKÜMETE VERGİ ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada hükümete bir de öneride bulundu.

CHP lideri "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın." ifadelerini kullandı.