Kılıçdaroğlu'na İdlib tepkisi: Seviyorsan katil Esed'le git görüş

Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nde bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildiğini belirtti. Siyaset yapılırken elde edilen makamların, milletin emaneti olduğunun akıllardan çıkarılmaması gerektiğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan “Bay Kemal’in ağzından bazı şeyler çıkıyor. Geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz zaten taa tek partili dönemden bu yana aynı şeyi söylediniz; ‘Geldik, geliyoruz...’ Hâlâ geleceksiniz. Bu millet size buraları teslim etmez. Siz bu millete çok çektirdiniz” diye konuştu. Libya ve İdlib’deki gelişmelere de değinen Erdoğan şöyle devam etti: Libya’ya askeri eğitim noktasında verdiğimiz destekle, gayrimeşru Hafter lehine gelişen yapıyı tersine döndürdük. Şu anda Libya iyi gidiyor.

SEVİYORSAN, GİT GÖRÜŞ



İdlib’de de gelişmeler lehe döndü. Rejim güçlerinin kaybı çok yüksek. 3 şehidimiz var. Mücadele devam ediyor, devam edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Bu sınırları, Bay Kemal çizmedi. Sen siyasetin cahilisin. Bizi taciz eden kim olursa olsun, tepesine bineriz. Akıl veriyor ‘Esed’le görüşsünler’ diyor. Çok seviyorsan, git görüş. Ama Esed’in nasıl bir katil olduğunu, kendi vatandaşlarını nasıl öldürdüğünü görmüyorsan, ben sana ne diyeyim.

Rusya’nın, İran’ın desteği olmasa Esed’in ayakta durma ihtimali yok. Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed’i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o Bay Kemal’in dostu olsun.

HİNDULAR MÜSLÜMAN KATLİAMI YAPIYOR



Erdoğan, konuşmasında Müslümanlara karşı saldırıların artmasına dikkat çekti. Almanya’daki son ırkçı saldırıyı hatırlatarak şöyle devam etti: İşte Almanya’da yaşananlar, 11 Müslüman öldürüldü. Bunun 5’i bizim vatandaşımız. Yürekleri acıyor mu? Yok. Polisler bile sadece seyirci. Hindistan, şu anda tamamen katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. Müslüman katliamı yapılıyor. Kimler yapıyor, Hindular. Bunlar nasıl olacak da dünya barışına destek verecekler, mümkün değil. Nüfusu fazla diye ‘ben güçlüyüm’ havasına giriyorlar. Güç orada değil. Adalet bununla tecelli etmez. Biz nerede olursa olsun, hakkı hukuku adaleti korumak ve konuşmakla yolumuza devam edeceğiz...

Ecdadımız Orta Asya’dan Endülüs’e insanlara önem vermiştir. Gerçek eserler vermişlerdir. Yaklaşık bir asır, ülkemiz gerçek anlamda eser vermeyi bırakmıştır.

Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yi kabul etti. Görüşme, 35 dakika sürdü.

BİR ASIR SONRA AYNI SENARYO



Bahçeli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bir asır önce hangi karanlık senaryolar tedavüle alındıysa, şimdi daha karmaşığına muhatap oluyoruz. Dün haklıydık, bugün de haklıyız” dedi.