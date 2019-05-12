Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlık zırhına bürünme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle buluştuğu iftar yemeğinde gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Kemal Derviş’in çömezi” ifadesini kullanan Bahçeli, yeniden dokunulmazlık çağrısı yaparak “Neyin hodri meydanı, dokunulmazlığı getireceksen sen getireceksin, fezleke yoluyla gelirse de oyumuz belli” diye konuştu. Bahçeli’nin dokunulmazlıkla ilgili açıklamaları şöyle:

FEZLEKE İSTENEBİLİR

“Bu kadar aşırı konuşmayı yapan kişi dokunulmazlık zırhına bürünmemelidir, önünü açmalıdır. YSK bu davranışlar karşısındaki hakkını koruyabilmek açısından dokunulmazlığın kaldırılması için fezleke talebinde bulunabilirler. Kanaatimizde değişiklik olmaz.”

Cem Yılmaz’ı artık sevemem

Sanatçıların Ekrem İmamoğlu için sosyal medyada paylaştığı “Her şey çok güzel olacak” sloganıyla ilgili konuşan Bahçeli, “Cem Yılmaz’ı artık sevemem” dedi. Sanatçılara tepki gösteren Bahçeli söz konusu sloganın da firari FETÖ’cü Emre Uslu tarafından bulunduğunu ifade etti. Bahçeli Cem Yılmaz’ı gördüğü zaman da kendisine “Önce elbiseni değiştir” diyeceğini ifade etti.

Apo avukatlarıyla görüşebilir

Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesiyle ilgili soruya verdiği cevapta, “Avukatıyla görüşsün. Bunlar Kandil’den haberleşiyorlar zaten. PKK, onun HDP’siyle seçim kazanma sevdasına kapılanların ağızlarına görüşmeyi almamaları lazım” dedi.