25 Kasım 2020 Çarşamba 16:16 | Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu tepki çeken sözlerini savundu: Güzel açıklamalar yaptım
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere karşı tepki çeken sözlerini savundu. Öğretmenlere hakaret ettiği sözlere ilişkin Kılıçdaroğlu, "Güzel açıklamalar yaptım" dedi.
İyi Parti ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini yineledi.
"GÜZEL AÇIKLAMALAR YAPTIM"
24 Kasım Öğretmenler Günü'nde "İktidarı savunan öğretmene öğretmen demem" sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, hakaret içeren sözlerini bir adım öteye taşıdı.
"24 Kasım'da güzel açıklamalar yaptım" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "AK Parti'ye oy veren öğretmenler, öğretmenlik camiasına ait değildir" dedi.