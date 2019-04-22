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Kılıçdaroğlu saldırıyla ilgili konuştu

Kılıçdaroğlu saldırıyla ilgili konuştu

Ankara Çubuk'ta dün katıldığı şehit cenaze töreninde saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük dileğim faillerin adalete teslim edilmesi" dedi.

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Kılıçdaroğlu uğradığı saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Dün yaşadığım linç girişiminin bütün boyutlarıyla araştırılması sorgulanması faillerin yakalanıp adalete teslim edilmesi benim en büyük dileğimdir. Partimizin de en büyük dileğidir. Sade sokakta yaşayan vatandaşında en büyük dileğidir. 21. YY. Türkiye'sinde böyle bir olayın yaşanmasından son derece üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Bu arada, cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yumruk atarken görüntüleri olan ve Eskişehir Sivrihisar'da gözaltına alınan Osman Sarıgün'ün Çubuk Adliyesi'nde sorgusu sürüyor.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili ifadeleri alınmak üzere 9 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ünün savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı konulması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Kılıçdaroğlu´na yumruk attığı görüntülere yansıyan Osman Sarıgün´nün sorgusunun ise devam ettiği ifade edildi.

(DHA)

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