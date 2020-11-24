Kılıçdaroğlu Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef aldı: Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL AÇIKLAMASINA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamasına tepkiler çığ gibi büyüdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." dedi.

Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 24, 2020

"DÜNYA SİYASETİ BÖYLE BİR TARZ GÖRMEDİ"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle tepki gösterdi:

Memnun olmadığı kararı veren hakime "çete"

Beğenmediği sanatçıya "rezil adamlar"

Bugün de, üstelik Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerimize hakaret eden zavallı!

Ama hep hakaret eden, ötekileştiren, ayrıştıran başkaları!!!

Dünya siyaseti böyle bir tarz görmedi! Çabuk unutulacak!