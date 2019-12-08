Kılıçdaroğlu, İnce'yi çileden çıkardı!

'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının sahibi Sözcü yazarı Rahmi Turan, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir gazeteci arkadaşımla ‘Rahmi Bey üzülmesin’ diye haber gönderdi. Teşekkür ediyorum”. ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında, Muharrem İnce'nin bu haberi duyunca çileden çıktığını yazdı.

"İFTİRAYA KAYNAKLIK EDEN KİŞİYE HABER GÖNDERİYOR"

"Muharrem İnce, işte bunu okuyunca tam anlamıyla çileden çıkmış." diyen Hakan, Muharrem İnce'nin kendisine söylediği sözleri şöyle aktardı:

“İftiraya uğrayan benim, iftiraya uğramama neden olan kişi Rahmi Turan. Genel Başkan iftiraya uğrayana değil de iftiraya kaynaklık eden kişiye ‘üzülme’ diye haber gönderiyor. İşte asıl buna üzüldüm. Hem de çok üzüldüm. Genel Başkan bana ‘Biz Muharrem Bey’i biliriz. Onun Saray kapısına gideceğine ihtimal bile vermeyiz. Söyleyin ona üzülmesin’ diye haber göndermiyor. Ama Rahmi Turan’a üzülmesin diye haber yolluyor. Ben buna üzülmeyeyim de ne yapayım?”