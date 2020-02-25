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  3. “Kılıçdaroğlu ile Demirtaş eş genel başkan olsun”

“Kılıçdaroğlu ile Demirtaş eş genel başkan olsun”

“Kılıçdaroğlu ile Demirtaş eş genel başkan olsun”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Turan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın CHP’ye yönelik ittifak sözlerine ilişkin, gizli ve örtülü ittifaklarla seçmeni aldatmanın demokrasilerde yeri olmadığını söyledi. Defalarca “CHP ile HDP arasında ittifak var” dediklerini, ancak bunun inkar edildiğini hatırlatan Turan, şöyle devam etti:

PAZARLIKLARI AÇIKLASINLAR

“İttifak yok diyenler erdemli hareket ederek istifa etmeyi düşünüyorlar mı? Kapalı kapılar ardındaki pazarlıkları da açıklasınlar. Madem 90 yıllık partiyi adeta HDP’ye teslim ettiler, CHP kongresinde Selahattin Demirtaş CHP’ye genel başkan adayı olsun ya da Kılıçdaroğlu ‘bırakmam’ diyorsa, her ikisi de CHP’ye eş genel başkan olsun.” 


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