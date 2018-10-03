Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın BM’de Filistin konusuna ilişkin tek kelime etmediği yalanını söyledi

25 EYLÜL 2018

YER: NEW YORK BM GENEL KURULU

Dış politikada bir kural vardır, içeride neyseniz dışarıda da öyle olacaksınız. Çifte standart yapmayacaksınız. Erdoğan BM’de konuştu. Filistin’le ilgili ağzından bir cümle çıktı mı? Hayır. Filistinlileri ve onların haklarını savunmak bizim görevimizdir. Dışarıda başka, içeride başka olmaz. Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, yardımları kısma konusundaki gayretleri sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır. Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.

(Güneş)