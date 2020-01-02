‘Kibrit kutusu gibi binalar’ eleştirisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen “Şehir ve Güvenlik Sempozyumu”na katıldı. Güvenliğin önemine vurgu yapan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kaydetti: “Terörizme ve suça karşı her türlü önlemi almak devletlerin en önemli sorumluluğudur. Bu konuda ilkeli davranmak da en az mücadelenin kendisi kadar önemlidir. İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylemler, Paris’te, Londra’da, Berlin’de, New York’ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz.”

GÖNÜLLERİ ÇORAK

“Aynı ilkesizliği mülteciler konusunda da gösteriyorlar. Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken, kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz. İdlib de anı şekilde… 200-250 bin şu anda mülteci, sınırımıza doğru hareket halinde. Şu an itibarıyla karşılıklı bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil, zor. Karşınızda insan var. Biz insana karşı bu noktada Batı’nın yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Onların keseleri dolu olabilir ama gönülleri çorak.”

TAMAMI ARAP

“Arap Ligi’nde bize karşı karar alıyorlar. Ülkemize kabul ettiğimiz mültecilerin çoğu kahir ekseriyetiyle Arap. Türkiye gönül zenginliğiyle Batı değil bazı Arap ülkelerine de ders vermiştir. Bazı ülkelerin dertleri başka. Kendi insanınıza ve size sığınanlara verdiğiniz değer ölçüsünde güvendesiniz demektir.”

KÜLLİYE’DE ERKLER YEMEĞİ

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de yer aldı.

‘DİKEY MİMARİ ŞEHRİNİZE İHANETTİR’

Başkan Erdoğan, belediye başkanlarını şehir mimarisi konusunda uyardı: “Ülkemizde site kültürü egemen olmaya başladı. Yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalktı. Şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağımız, içerideki düzeni de sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir yere gelmiş durumdayız. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Yeni fikirler geliştirilmeli. Ülkemizde de şehirlerimize zarar veren kaos dalgaları sokak eylemleri yaşandı. Belediye başkanlarından bir ricam var. Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. Taviz verilmemeli. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Kibrit kutusu gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız. Yatay mimariyle kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Bu adımları TOKİ’yle Emlak Konut’la ortak tamamız lazım.”

3 ELÇİ GÜVEN MEKTUBU SUNDU

Başkan Erdoğan, sırasıyla Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Kanada Büyükelçisi Jamal Khokhar ve Guatemala Büyükelçisi Jairo David Estrada Barrios’u ayrı ayrı kabul etti. Külliye’deki kabulde, büyükelçiler Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kanadalı elçi Khokhar, 2010-2015 yıllarında Kanada’nın Brezilya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Son olarak Kaliforniya’da Amerikalılar Enstitüsü başkanlığı görevini üstlenen Khokhar, Pakistan asıllı ve Suudi Arabistan doğumlu. Khokhar, Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Gürcistan ve Türkmenistan’da da Kanada’yı temsil edecek.

BUNLAR BATI’NIN İYİ GÜNLERİ

Erdoğan, İngiltere’de 2011’de, İstanbul’da 2013’te, Paris’te 2018’de yaşanan büyük sokak eylemlerinin önemli bir tehlikeyi açıkça ortaya koyduğunu söyledi: “Açık ve net söylüyorum inanın bunlar daha iyi günleri. Güvenlik sorununu tehdit eden ne kadar uyuşturucu olayı varsa bütün bunların baronları bizdeki terör örgütleriyle beraber.”

TRUMP’LA LİBYA MESAİSİ

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Libya ve Suriye’deki son durum değerlendirildi. Erdoğan, Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade ederek, ABD Büyükelçiliği’ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duydukları memnuniyeti muhataplarıyla paylaştı. İki lider, bölgesel meselelerinin çözümünde diplomasinin önemini vurguladı, ikili ilişkilerde ise birlikte kazanmak için işbirliğinin güçlendirilmesi noktasında mutabık kaldı.