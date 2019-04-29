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  3. 'Kerkük'te konsolosluk açmak için başvurduk'

'Kerkük'te konsolosluk açmak için başvurduk'

'Kerkük'te konsolosluk açmak için başvurduk'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Irak’ın başkenti Bağdat’ta görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, açıklamasının başında bu yılın sonuna doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4’üncü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştirmek üzere Irak’ı ziyaret edeceğini söyledi.  

Çavuşoğlu, halihazırda Musul ve Basra’daki konsoloslukların yeniden açılması için gerekli izinlerin verildiğini belirterek, “Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük’te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz" dedi. 

NECEF'E DE İZİN ÇIKTI

Çavuşoğlu, "Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef ile ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak ile bağlarımızı daha da güçlendireceğiz” şeklinde konuştu. 

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