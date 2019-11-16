'Kendinizi YPG'den ayrıştırın'

Washington’da ABD, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka ve Belçika gibi NATO müttefiklerinin de aralarında bulunduğu DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı verdiği mücadeleyi anlatırken, “Koalisyona hava sahamızı ve üslerimizi açtık. Binlerce yabancı terörist savaşçıyı engelledik, tutukladık. 4 bin 500’den fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdik. Suriye ve Irak’ta çok büyük bölgeleri terörden temizledik. Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesinde önemli rol oynadık. Hâlâ nasıl Türkiye’nin DEAŞ’la mücadeleyi zayıflattığını söylersiniz” diye sordu.

YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Çavuşoğlu, sözü terör örgütü PYD/YPG/PKK’ya getirerek, şöyle konuştu: “Koalisyon meşru yerel ortaklarla çalışmalı. PYD/YPG terör örgütüdür ve öyle muamele görmelidir. YPG/PKK’nın Türkiye ve Suriye’de son iki yıldır 300’den fazla saldırının sorumlusudur. Türkiye’ye binden fazla havan ve roket attılar, yüzlerce sivilin ölümüne neden oldular. Bunlar sizin ülkelerinizde olsa ne yapardınız?”

ÇOCUKLARI BİLE SAVAŞTIRIYOR

“YPG/PKK insanlığa karşı suçlar işlemiştir. Toplu ölümlere yol açmış, Tel Abyad’da bir pazar yerine ve bir köye saldırarak 20’den fazla sivili öldürmüştür. Etnik temizlik yapmış, demografiyi değiştirmiş, çocuk askerler kullanmış, muhalif Kürt siyasi partileri kapatmış, birçok muhalifi infaz etmiş ya da tutuklamıştır. Koalisyon ortaklarımızdan, PYD/YPG’den kendilerini ayrıştırmalarını bekliyoruz.”

HIRİSTİYANLARI DİNLEYİN

“Bazılarınız Hıristiyan ve Aramilerle ilgili şeyler söyledi. Eğer Türk Dışişleri Bakanı’na inanmıyorsanız; bunu onlara sorun. YPG onlara da büyük baskılar yapıyordu. Bu kişilerin yaptığı açıklamalara inanmalısınız. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin ‘operasyonun Kürtlere karşı olmadığı’ açıklamasına inanmalısınız.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington’da DEAŞ’la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çekildi. Toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAK SİZİ KURTARMAZ

Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: “DEAŞ biz amaç ve eylemde birlik sağlayana dek ortadan kaldırılamaz. DEAŞ, PYD/YPG/PKK veya El Kaide olsun, terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmak DEAŞ’ın ekosistemini beslemektedir. Bizim bölgemiz, yabancı terörist savaşçılar için bir çöplük değildir ve böyle de olmamalı. Bu teröristlerin vatandaşlığını ellerinden almak güvenliği sağlamadığı gibi bu ülkeleri sorumluluktan da kurtarmıyor. Bunları kim serbest bıraktı? Sizin iyi dostlarınız (YPG/PKK) serbest bıraktı.”

BİRLİKTE ÇALIŞALIM

“Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine geri döndürülmesinin usullerini belirlemek için gayri resmi bir çalışma grubu kurabiliriz. İlk toplantıya da Türkiye’de ev sahipliği yapmaya hazırız. Koalisyon meşru yerel ortaklarla çalışmalıdır. PYD/YPG bir terör oluşumudur ve bu şekilde muamele görmelidir. Barış Pınarı operasyonumuzun meşruluğu Türkiye-ABD Ortak Açıklaması ve Türkiye-Rusya Mutabakat Zaptı ile kabul edilmiştir. Şimdi ileriye bakma ve harekete geçme zamanı.”