Kılıçdaroğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li açıklaması! 'İsim vermek istemem, doğrudur'

Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi yazarı gazeteci Rahmi Turan'ın, CHP'li bir ismin 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü yönündeki köşe yazısı üzerine FOX TV'de katıldığı programda iddiaları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "CHP üzerinde, Erdoğan'ın CHP'yi dağıtmak için, kendi için kavgalı diye algı yaratmak istiyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Devletin en kilit noktasında isimleri devreye soktuğunu biliyorum. Bunu okuduğumda doğrudur dedim. İsim vermek istemem" dedi.