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  • Kemal Kılıçdaroğlu: HTS kayıtlarını istedim, doğruysa gereğini yaparız
30 Aralık 2020 Çarşamba 01:35 | Son Güncelleme:

Kemal Kılıçdaroğlu: HTS kayıtlarını istedim, doğruysa gereğini yaparız

Kemal Kılıçdaroğlu: HTS kayıtlarını istedim, doğruysa gereğini yaparız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu televizyonların Ankara temsilcileri ile buluştu, soruları yanıtladı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in, Muğla’da vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babasıyla görüşerek davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu “Karşı taraf ispat ederse biz gereğini ziyadesiyle yerine getireceğiz. HTS kayıtlarını istedim” dedi. Kılıçdaroğlu “Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız” sorusuna “Bu benim irademde olan bir şey değil, ittifak belirleyecek” yanıtını verdi.

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