Karantina firarisine ağır ceza

HİLAL YILDIRIM



Koronavirüs önlemlerine uymayanlara uygulanacak yaptırımlarla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda boşluklar bulunuyor. Hukukçular da bu konuda bölünmüş durumda. Çoğu “Acil olarak kararname ile caydırıcı hukuksal düzenleme çıkarılmalı” uyarısında bulunuyor.

KARARNAME LAZIM



Prof. Dr. Ersan Şen, Ceza Hukuku’nda bu konuda net bir düzenlemenin bulunmadığını ve yasanın eksik kaldığı görüşünde. Şen “Karantinadan kaçan kişiler sadece Kabahatler Kanunu’na göre cezalandırılabilir. Onda da para cezası vardır. Olağanüstü hal ilan edilerek kararname ile düzenleme getirilebilir” dedi.

Avukat Ali Rıza Dizdar, Türk Ceza Kanunu’nun bu konuda yetersiz olduğunu vurguladı. Dizdar “Acilen koronavirüs ve karantina ile ilgili bir kararname çıkarılmalı. Yürürlükteki yasalarda önlem için karantinaya alınan kişiye herhangi bir cezai yaptırım yok. O madde de yalnızca teşhisi konulmuş hastalar için geçerli” dedi.

YORUM FARKLI



İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi üyelerinden Avukat Handan Bakbak ise yaptırımlara uymayanların 1 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceğini savundu. Bakbak “Kamu sağlığının söz konusu olduğu yerde, kişilerin hürriyeti söz konusu olamaz. 14 gün kuralına uymamak toplum sağlığını hiçe saymaktır. TCK 195. Madde gereği ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir” dedi.

DURUŞMALAR VE NÖBETÇİ NOTERLİK ERTELENDİ



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda koronavirüse karşı alınan önlemler konusunda açıklama yaptı.

• Tüm adliyelerde acil durumlar hariç duruşmalar ertelendi.

• Yeni dava açma, icra takibi gibi talepler, UYAP üzerinden yapılacak.

• Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak.

• 60 yaş ve üzeri hakim ile savcılar izinli sayılacak.

• Cezaevlerinde mektup ve kitaplar, 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilecek.

• Hafta sonu noterlik hizmetleri de ertelendi.

• Cezaevlerindeki noterlik faaliyetleri kapalı görüş usulü devam edecek.

Bu arada Yargıtay’a zorunlu haller dışında ziyaretçi girişi durduruldu. Emekliye ayrılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e verilecek veda yemeği iptal edildi. Cirit için 23 Mart’taki veda töreni de yapılmayacak. İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay’da sade bir törenle uğurlanacak.

ASILSIZ HABER VE SÖYLENTİ SUÇTUR



Bakan Gül, halkın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız haberler ve söylentilerin, insan ve toplum sağlığı üzerinde bir tehdit ve suç olduğunu vurguladı.

KARANTİNADAN KAÇAN 3 KİŞİLİK AİLE BIRAKILDI



Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde koronavirüs şüphesiyle izolasyonlu odaya alındıktan sonra Konya’ya sevk edilmelerine karar verilen 3 kişi, hastaneden kaçtı. Irak’tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B, polis ekipleri tarafından yarım saat sonra bulundu. E.B., eşi ve çocuğuyla birlikte ambulansla tekrar Seydişehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan kontroller sonrası ailede herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine E.B., eşi ve çocuğu hastaneden taburcu edildi.

KIZINI KAÇIRAN BABA SERBEST



Düzce’de 12 gün önce Almanya’dan yurda dönüş yapan 5 yaşındaki kızını korona şüphesi nedeniyle karantinada tutulduğu hastaneden kaçıran baba, serbest bırakıldı. Ateş ve öksürüğü olan küçük kızın test sonuçları negatif çıktı.