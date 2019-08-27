Kara birlikleri yakında Fırat'ın doğusuna girecek 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 948’inci yıldönümü töreninde konuştu. Erdoğan, Fırat’ın doğusuyla ilgili olarak, “Çok yakında kara birliklerimizin bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz” dedi. Başkan Erdoğan, ABD ile güvenli bölgeyle ilgili olarak ise, “Önceliğimiz diplomasi, netice alamazsak kendi planlarımızı hayata geçiririz” diye konuştu. Batılı ülkelere eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi biz bugün sınırlarımızın ötesine taşıdık” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ DİPLOMASİ

Başkan Erdoğan CHP’ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü. Erdoğan, “Muhalefetten bekamızı ilgilendiren konularda milli tutum takınmasını bekliyoruz” diye konuştu. Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Güvenli bölge oluşturma çabalarımızda yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Bölgedeki hesapların karışıklığı yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Savunma, içişleri, güvenlik güçlerimiz bu yolda devam diyor. Birilerinin dokunulamaz gördüğü pek çok sorun gibi Fırat’ın doğusundaki meseleyi de hal yoluna koyuyoruz. Önceliğimiz diplomasidir.

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala. Ama isteğimiz dışında bir yola zorlanırsak tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA’larımız, İHA’larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi, tahkimatlar, imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde durumu yakından görme imkânına kavuşacağız.”

FIRAT’IN KUZULARINI ÇAKALLARA KAPTIRMAYIZ

Ahlat’ta konuşan Erdoğan, Ahlat’ta trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun’un sözlerine atıfta bulunarak “Haluk Hoca Ahlat’ı görmeden tarihi anlayamazsınız derdi. Allah da emanetini bir Ahlat dönüşünde aldı. Bize Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeme vazifesini miras bıraktı. Dicle’nin, Fırat’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız” dedi.

ADANA MUTABAKATI’NIN GEREĞİ NEYSE YAPIYORUZ

Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var” şeklindeki sözlerini eleştiren Başkan Erdoğan, “Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan terörle mücadele konusunda CHP’ye eleştirilerini Malazgirt’te de sürdürdü. Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz söyleminizle onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur.

Ana muhalefetin başı ‘Türkiye’nin Ortadoğu’da ne işi var’ diyor. Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, bizim orada ne işimiz var. Sen bu işleri anlamıyorsun. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan Atatürk’ün partisiyiz diyeceksin, öte taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz.”

3-4 BELEDİYEYLE OLMAZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Bu partinin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ege’de ABD, İngilizler, Fransızlar var. Ama orada tek ülke yok. Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, sismik araştırma gemilerimiz var. Orada firklateynlerimiz var. Silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Bunu görmüyor. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. Öğreteceğiz. Lafla biz Atatürk’ün partisiyiz olamaz. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz.”

MÜCADELE SINIR ÖTESİNDE

Başkan Erdoğan, terörle mücadele için “Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık” dedi.

Başkan Erdoğan, Batılı ülkelere de eleştirilerde bulundu: “Suriye’de katliam var, yıkım var. Her gün masum kanı döküyor. Bugün Kudüs’te, Filistin’de zulüm var. Haydut devlet, üç dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudus’ü hoyratça gaspa çalışıyor. Arakan’dan Keşmir’e her yerde Müslümanlara yönelik tehditler devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlar’dan Karabağ’a farklı coğrafyalarda yaşanan katliamları unutmadık.”

Başkan Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Ellerinden gelse ülkemizde de aynı şeyi yapmak isteyen alçakları da unutmadık. Evlerimizin kapısına getirmek istedikleri mücadeleyi bugün sınırlarımızın ötesine taşımış durumdayız. İnşallah bu terörle mücadeleyi zaferle taçlandıracağız. Bin yıldır kanla ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar inşallah bundan sonra yeniden dirilişimize şahitlik edecektir.”

İDLİB’DEKİ SORUN REJİM KAYNAKLI

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “İdlib’de rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar var, Putin ile görüşeceğiz. Sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldırmış olacağız. Irak merkezi hükümeti, kuzeydeki yönetim ve İran’la yürüttüğümüz operasyonlar olumlu gelişmeler doğuracaktır.”

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan kutlamalara katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek şunları söyledi: “FETÖ’cü hainler işgale yeltendiklerinde karşılarında bir milleti buldular. Verdiği samimi desteği için Sayın Bahçeli’ye ve heyetine teşekkürü bir borç biliyorum. Her kesimden kardeşlerime teşekkür ediyorum.”