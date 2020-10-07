Kapalı Maraş açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı’na katıldı. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı ‘İslam krizde, İslam’ın yeniden yapılandırılması gerekir’ şeklindeki sözleri için, “Açık bir provokasyondur. Hadsizliktir, edepsizliktir. Bizim ağzımızdan bugüne kadar Hıristiyanlığın yapılandırılması, Museviliğin yapılandırılması diye bir şey duydunuz mu? Sen kimsin ki ‘İslam’ın yapılandırılması’ diye bir ifadeyi ağzına alıyorsun” değerlendirmesini yaptı. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

KENDİ TOPLUMU KRİZDE



“Fransız Devlet Başkanı olarak daha 1 hafta, 10 gün önce görüşmelerimizi geliştirelim derken nasıl da çabucak unutuveriyor. Bu açıklamayı yapması kendisine ne denli saygı duyulacağını gösteriyor. Aslında Macron Fransa ve Fransız toplumunun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. Bize ve inancımıza yönelik hürmetsizliği asla sineye çekemeyiz. Özellikle de hakkın hatırını 3 günlük dünya hayatına feda etmeyiz. Devlet başkanları insanların kutsalları ile ilgili konularda söz söylerken kılı kırk yarmalıdır. Macron’un da dikkat etmesi gerekiyor.”

DEVLET ADAMI GİBİ OL



“Bunu defalarca kendisine söyledim, ‘Bu işi bilmiyorsun’ dedim. Sömürge valisi gibi değil, kendisinin artık sorumlu bir devlet adamı gibi davranmasını bekliyoruz. Türkiye olarak asimilasyona ne kadar karşıysak, entegrasyonı da o derece kuvvetli şekilde savunuyoruz.”

İSLAM DÜŞMANLIĞI HİMAYE EDİLİYOR



Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Uzun yıllar demokrasinin beşiği olmuş Batı ülkelerinde, ırkçılık, ayrımcılık İslam düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi yayılıyor. Neo-Nazi terörü bizim vatandaşlarımız kadar Afrikalı, Asyalı göçmenleri, Müslümanlar kadar Musevileri de hedef alıyor. Birçok Batı ülkesinde ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir.”

AYASOFYA YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ



Türkiye’nin kendi hükümranlık haklarını kullanarak attığı Ayasofya adımının dünya siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirten Erdoğan, “Ayasofya kararı ile Türkiye bağımsızlığı üzerindeki bir gölgeyi kaldırmış, iradesine vurulan bir prangayı da kaldırmıştır” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Hemen ardından restorasyonu tamamlanan Sümela Manastırı’nı tekrar ziyarete açtık. Bu açılış ile Ayasofya kararı üzerinden Türkiye’yi eleştirenlere de en güzel cevabı verdik.”

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞTÜ: AB ŞANTAJA BOYUN EĞİYOR



Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak unsurlardan yoksun olduğunu, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın şantajlarına boyun eğdiğini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan işgali altındaki topraklara ilişkin sorunun çözümü için BM kararlarının uygulanması gerektiğini söyledi.

BLOOMBERG YAZDI: ERDOĞAN, PUTİN’İ TEST EDİYOR



ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’de yayınlanan Marc Champion ve Ilya Arkhipov imzalı makalede, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi için “Erdoğan, Putin ile olan ilişkiyi test ediyor” yorumu yapıldı. Makalede, Putin’in Ermenistan’a bir mesaj verme niyeti olduğunun altı çizildi. 2018 yılında yapılan seçimlerde Kremlin yanlısı hükümeti alt etmeyi başaran Paşinyan, Rusya karşıtı bir tutum sergilemişti.

KAPALI MARAŞ 46 YIL SONRA AÇILIYOR



Başkan Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Su Temin Projesi’nin açılış töreninde bir araya geldi. Başbakan Tatar, Kapalı Maraş’ın sahil kesiminin yarın hizmete açılacağını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, “Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir” dedi. KKTC Başbakanı Tatar da Kapalı Maraş’la ilgili son gelişmeleri açıkladı. Tatar, “Maraş meselesinde yeni bir safhaya geçiyoruz. Maraş’ta attığımız bu geri dönülmez adımın KKTC’ye, tüm hemşehrilerimize ve adanın tamamına hayırlı olmasını diliyorum. Perşembe günü sabah saatlerinde halkımız Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak” diye konuştu. Erdoğan su projesiyle ilgili şunları söyledi: “Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur’da inşa ettiğimiz Alaköprü Barajı’ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs’taki Geçitköy Barajı’na aktardık. Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz’e dökülen Dragon Çayı’nın yılık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk.”

MARAŞ KKTC TOPRAĞI



Erdoğan, “Maraş tartışmasız KKTC toprağıdır. Buradaki tasarruf hakkı da Kıbrıs Türk makamlarına aittir. Maraş’ın güzel sahil şeridini halkınızın istifadesine sunma kararınızı sonuna kadar destekliyoruz” dedi.