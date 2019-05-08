'Kandil'i Sincar'ı siz yıkacaksınız'

Kara Harp Okulu’nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) öğrencileriyle iftarda bir araya gelen Başkan Erdoğan, burada terörle mücadeleye dönük önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordunun insan kaynağı yetiştirme sistemini yeniden düzenlediklerini ve MSÜ’yü kurduklarını söyleyen Erdoğan, “Üniversitemizin kısa sürede önemli başarılara imza attığını görmekten memnuniyet duyuyorum” dedi.

EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ

Kahraman Türk ordusunun dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olmaya devam ettiğini kaydeden Erdoğan, “Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde ve havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük gücümüz yine kahraman ordumuzdur" diye konuştu.

SİZ TEMİZLEYECEKSİNİZ

Erdoğan, şöyle devam etti: "Son 35 yıldır terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib’de, Irak’ın kuzeyinde dünyayı kendine hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. Şimdi de inşallah en yakın zamanda Münbiç’i ve Fırat’ın doğusunu terör örgütlerinden sizler temizleyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başına Kandil’i de, Sincar’ı da sizler yıkacaksınız. Doğu Akdeniz ve Ege’deki haklarımıza giderek artan tecavüz teşebbüslerini sizler durduracaksınız. Sınırlarımızın her karışışında ve sınır ötesinde ülkemize yönelen her tehdidi çelik gibi sinenizde sizler karşılamaya devam edeceksiniz. Çünkü siz bu milletin tunç yüreği, çelik yumruğu, karanlığı delen gözü, geleceği kucaklayan kollarısınız. Siz kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ‘ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancı ile yola çıkmış Türk askerisiniz.”

Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı.

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu’nun VI. toplantısı, Başkan Erdoğan’ın başkanlığında bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek olan toplantıya Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak. Zirve, Erdoğan başkanlığında toplanacak ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşıyor. Siyasi reform sürecinde önemli bir ivme unsuru olan Reform Eylem Grubu, Türkiye’nin AB üyelik sürecine yönelik gerçekleştirilecek siyasi, hukuki ve ekonomik reformlar ile AB ile Vize Serbestisi Diyaloğunda kalan son 6 kritere yönelik atılacak adımları ele alacak. Bu arada Erdoğan Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde yatan bir yakınını ziyaret etti.