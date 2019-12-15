Kanal İstanbul İmamoğlu'nu rahatsız etti, yargıya taşıyacak

Tele 1’de Uğur Dündar ile Demokrasi Arenası programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul projesini 'cinayet' olarak niteldirip, projeye engel olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti. İmamoğlu, "Mahkemeler dolar taşar, itirazlarımızı veririz. Dava açarız” şeklinde konuştu.

TUZLA'DA YEŞİL ALANA İBB'DEN VETO

Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’nde konut fonksiyonundaki boş arazi parsellerinin park alanına çevrilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu reddetti. Mahallelerinin betonlaştığını vurgulayan çevre sakinleri ise “Biz burayı konut olarak değil depremde bir toplanma yeri olarak görmek isteriz. Mahallede böyle bir boş yer kalmadı” dedi. İmamoğlu’nun reddettiği karar bir kez daha İBB Meclisi’nde görüşülecek. Tuzla Mimar Sinan Mahallesi’nde boş arazi parselleri, AK Parti’nin teklifi üzerine park alanı statüsüne alınmıştı.