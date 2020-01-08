Kanal İstanbul Çin basınında

“Halkın Günlüğü” gazetesi paylaşımı, “Türk hükümeti Kanal İstanbul Projesi’nin uygulanmasını hızlandırıyor.” ifadeleriyle okuyucularına duyurdu. Gazete, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, “Çinli yatırımcıların söz konusu büyük ölçekli projeyle ilgilendiğine” yer vererek projenin, İstanbul Boğazı üzerindeki ulaşım baskısını hafifleteceğini, İstanbul’un kentsel manzarasını değiştireceğini ve dünyanın projeye odaklanacağını belirtti.

İNŞAAT BAŞLIYOR

Guangming Daily gazetesi de Altun’un paylaşımını “Türkiye Kanal İstanbul’un inşatını hızlandırıyor” manşetiyle vererek, projenin oluşturacağı istihdam ve Türkiye ekonomisine yapacağı katkıya dikkati çekti.

Haberde ayrıca projenin Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde 2011 yılında açıklandığına da işaret edildi. Çin Uluslararası Radyosu (CRI) da tanıtım filmini okuyucularına aktardı.