Kanada'nın ambargosunu Aselsan ile kırıp geçtik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan’ın Gölbaşı yerleşkesinde, Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında konuştu. ”2002’de 62 savunma projesi yürütülürken bugün 700’e yakın projenin hayata geçirildiği savunma sanayine kavuştuk. Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız bu listeye girdi” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Kendi savaş gemisini tasarlayan 10 ülke arasında yer alıyoruz. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın ilk üç-dört ülkesi içindeyiz. Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından kurulan Aselsan yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Azerbaycan’a destek verince Kanada İHA’ların kamerasına ambargo uyguladı. Aselsan’da yerlisini ürettik, İHA’lara taktık, yolumuza devam ettik.”

Erdoğan, halen TSK’nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sisteminin yenilerini inceledi.

KORKUT TSK’YA TESLİM EDİLDİ

“Elektronik harpte bize çok büyük güç katacak Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi artık kullanıma hazır. Halen TSK’nın envanterinde bulunan Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi’nin yenilerini teslim ediyoruz. Havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve İHA gibi hedeflere karşı en etkili şekilde gerçekleştiriyor. Yeni nesil Koral projesini başlatıyoruz. Düşman unsurlarını algılama, karıştırma, köreltme anlamında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak. Kahraman askerlerimiz sahada canları pahasına mücadele ederken onlara vereceğimiz en büyük destek savunma sanayimizi daha ileriye taşımak olacaktır.”

MİLLİ UYDUMUZ 4 KEZ UZAYA ULAŞTI



Erdoğan, törende bir de müjde paylaştı: “Roketsan’a gerçekleştirdiğimiz ziyarette uzay liginde olduğunuzu söylemiştik. Uzayın karanlığını milli teknolojimizle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir kez daha aydınlattığımızın müjdesini paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız uydu fırlatma testleri başarıyla tamamlandı. 4 kez daha uzaya ulaştık.”

AVUSTRALYA İLE İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMESİ



Başkan Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştü. İşbirliğinin ele alındığı görüşmede Erdoğan, Avustralya’yı AsyaPasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti. Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile de görüştü. Bahreyn Başbakanı Prens Halife Bin Salman El Halife’nin vefatından dolayı Bahreyn halkına başsağlığı temennisinde bulundu.