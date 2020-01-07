Kale'den tarihi mesajlar: Teşkilat Libya'da

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) Ankara’nın Etimesgut İlçesi’ndeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası “KALE” Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından törenle hizmete açıldı. MİT’in yurtdışı faaliyetlerinde imza attığı başarıları hatırlatan Başkan Erdoğan, “MİT, Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor” dedi.

SAHADA AKTİF OLACAK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de oluşturulan bölgesel ittifaklar ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınır ötesi harekâtlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum. MİT, artık uluslararası alanda hatırı sayılır güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor. Pek çok ülke bakımından teşkilatımızın faaliyetlerinden sitayişle bahsedildiğini görüyorum.”

KATMANLI MİMARİ

5 bin dönüm arazinin üzerinde inşa edilen yapının çevresinde 3 metre örgü duvarlar bulunuyor. Binanın çevresinde sinyal kesici, dinlemeyi önleyen sistemler yer alıyor. Yapının mirasinin iç içe, katmanlar şeklinde tasarlandığı belirtiliyor.

YURTDIŞI OPERASYON KABİLİYETİ ARTACAK

Erdoğan, “MİT’in ülke içindeki görevlerini azaltarak yurtdışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz” dedi.

HİÇBİR DEVLETTEN İCAZET ALMAYIZ

Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye teşkilatımızın başarılı çalışmaları sayesinde hiçbir ülkenin icazetine ihtiyaç duymadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme imkânına kavuşmuştur. Başarılı çalışmalarını gördükçe biz de kendilerine her türlü desteği verdik. Mevzuatını güçlendirdik, ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi ayırdık. Operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla İHA SİHA’yı kendilerine kazandırdık. Daha yüksek mesafeden daha yüksek alanı kapsayan hava koşullarından bağımsız çalışabilen bir kapasiteye ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Uydumuzun bir an önce faal hale getirilmesinde, sorumluluk

olduğu açıktır.”

KOORDİNASYON SORUNU ARTIK ÇÖZÜME KAVUŞTU

Erdoğan şunları söyledi: “Başkanlık edeceğimiz Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nu oluşturduk. Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır. Teröristlerin ve casusların tespitinde büyük verinin analiz edilmesi, profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de devlete ait verilerin tek yerde toplanmasını sağlamak durumundayız.”

PKK’YA ÖNEMLİ KAYIPLAR VERDİRDİ

Erdoğan, “MİT son dönemde Kuzey Irak’ta PKK’nın lider kadrosuna yaptığı operasyonlarla örgütün kendini en güvende hissettiği yeri başlarına geçirmiştir. Örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo ülkemizin teknolojiyle istihbaratı bir arada kullanma seviyesini göstermesi bakımından çok önemli” dedi.

CEMAL KAŞIKÇI DÜĞÜMÜNÜ ÇÖZDÜ

Erdoğan, “Cemal Kaşıkçı cinayetinde olayın başından sonuna kadar her düğümü çözerek hem bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş hem de muhataplara Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiştir” ifadelerini kullandı.

MERKEL’LE LİBYA VE SURİYE GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya için yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel’le telefonda görüştü. Türkiye ve Almanya liderlerinin, Libya ile Suriye’deki son gelişmeleri ele aldığı bildirildi.