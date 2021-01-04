Kahramanlar Karabağ zaferini anlattı! Türkiye'nin eğittiği askerler ön safta savaştı

Dağlık Karabağ zaferini kazanan kahraman Azerbaycan askerleri, kazandıkları zaferi kameralar karşısında anlattı. O askerlerden biri olan Albay Ruslan Imamquliyev, 30 yıllık işgalin bitirilmesinde etkili olan moral güç ve savaşma kapasitesinin Türkiye’den geldiğini söyledi. Türkiye’nin büyük desteğinden bahseden askerler, bütün subayların Türkiye’de eğitim aldıklarını belirtti.

Albay Ruslan Imamquliyev, verdiği röportajda, “44 günde 30 yıllık savaşı bitirmek için sadece teknoloji yeterli olmaz. Bunun arkasında derin bir geçmiş var. 90’lı yıllardan bugüne Türkiye’de eğitim almamış Azerbaycan subayı yoktur” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERLE KAZANDIK



Kahraman akerlerden Ali Karamov açıklamalarında, “Türkiye’de eğitim alan askerler her zaman bu savaşta en ön saflarda savaştı ve en az kayıplar verildi” ifadelerini kullandı.

AZ KAYIP VERDİK



Karamov “Düşmanın bütün kuvvetlerini mahveden, bütün operasyonlarda en önde bulunan askerler burada. Eğer ben bugün hayattaysam, Azerbaycan ikinci Karabağ savaşını kazandıysa, bu eğitimlerin sayesindedir” dedi.